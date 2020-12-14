《今際之國的有栖》首三集好睇過《后翼棄兵》　解迷過關燒腦爽劇

山崎賢人為現在最新日本男神，在劇中有不少發揮機會，應該會令少看日劇的觀眾對他有印象。

劇集無限但時間有限，相信打開Netflix都會面對一個問題，「睇邊套好?」「會唔會伏架?」「啲人話好睇係咪真架?」或者大家都試過逐套劇停留一下，看一看preview，之後又下一套，太多選擇，令開劇都要很大決心。



日劇《今際之國的有栖》最近上架，單看劇名完全不吸引，但一上架排第四直迫《后翼棄兵》，港人驚執輸心態，於是開劇看看，結果一看三集，如果收看完《后翼棄兵》後，未有著落，不知情歸何處，《今際之國的有栖》可以放心投注，首三集一定無伏，個人認為更勝《后翼棄兵》，如果當年喜歡《金田一》，欣賞日本人解迷的情節，應該會感到賞心悅目，而且這套劇很有打機感覺。

Netflix《今際之國的有栖》由漫畫改篇，未睇過漫畫唔緊要，冇比較冇傷害，但問過睇漫畫嘅朋友，會劇集版改得不錯，劇中遊戲又係全新設計。

紅Van+飢餓遊戲+恐懼鬥室



故事簡介，涉谷突然空無一人，只剩下男主角有栖良平(山崎賢人飾)同兩位朋友及其他被選中的人，整過日本被一個組織控制，存活的人要經過一個又一個的遊戲才可生存。橋段不算新，有其他電影影子，但勝在節奏快，亦沒有日劇那些誇張表情及日本人才明白的感情，觀眾很快就知道要追看什麼，這套劇最吸引，還是解迷部份，但首三集來說橋段合理，不會過份扭橋。

日劇友情是重要元素，《今際之國的有栖》亦有，但唔會太肉麻，唔係日本人都接受到有共鳴。

情節比《后翼》更爽

《后翼棄兵》被稱為爽劇，因為劇情就是看女主角過關打boss，但不熟西洋棋的觀眾，不能跟主角同步思考，一齊經歷難關，但《今際之國的有栖》亦是看主角過關，但那是關卡，複雜得來，觀眾是可跟主角同步思考，會讓人更易代入，當然論美術或服裝，那就沒法跟《后》相比，更莫論用黃金比例去歌頌，但論劇情首三集《今際之國的有栖》比《后翼棄兵》吸引，亦相信會看足八集，會取代《后翼棄兵》成為Netflix必煲劇。