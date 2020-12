有台灣第一帥之稱的王陽明昨晚在Instagram上載了一張疑似身在醫院的自拍照,相中見到他的眉頭爆開,傷口非常深,未知道會否破相,並留言透露自己發生了小意外,幸好並無大礙。

王陽明發生了小意外,未知道會否破相。(IG圖片/@sunnyboyyy)

王陽明表示很抱歉要家人和朋友擔心:「大家放心 我沒事 發生意外 小傷而已 但我很自責 我應該更小心 更懂得保護自己 我讓大家擔心 困擾到家人 工作夥伴和工作人員 朋友們 和醫生團隊們 Sorry for the all the troubles. Thanks for all the help, support and understanding. Looking forward to 2021! 」