2021內地劇楊冪迪麗熱巴齊演俠女　最大挑戰來自吳謹言《尚食》

踏入2021年，過去一年的內地劇，有頗多都是高質素出品，包括《燕雲台》、《有翡》、《大秦賦》、《狼殿下》等，讓觀眾除了睇TVB外，還可以有不少選擇。新一年內地究竟仲有何新劇，有質素又適合本地觀眾口味，下文為大家詳盡介紹。

楊冪主演的《斛珠夫人》，她會反串上陣演出。（劇照）

《斛珠夫人》

由楊冪主演的《斛珠夫人》，男主角是陳偉霆，故事講述虛構的大徵朝，珠稅沉重，海邊少女海市，認識了大徵權臣方諸並成為徒弟，方諸一直是皇帝仲旭的左右手，更派遣海市女扮男裝保護皇帝，之後海市身份被識破，仲旭還對她產生感情，更納她為妃子，別號斛珠夫人，三人愛恨糾纏成為該劇賣點。

《長歌行》

以唐朝武德為背景，內廷生變，講述迪麗熱巴飾演的永寧郡主李長歌，逃難後偶遇阿史那隼(吳磊飾)，二人漸生情愫，分開後長歌到朔州避禍，卻遇上草原勢力入侵，敵方將領竟是阿史那隼，被俘後來到草原，最後阿史那隼和長歌雙雙逃走，冰釋前嫌，合力守護草原和平。吳磊即是《琅琊榜》的小飛流，現在21歲，變得高大靚仔，跟熱巴成為一對，毫無違和感。

《尚食》

內地劇《尚食》由金牌製作人于正出品，男女主角是許凱和吳謹言，二人繼《延禧攻略》後再度合作，故事圍繞宮中的一名小廚娘，如何力爭尚食局司膳之位，過程中更有不少烹飪比拼，網民將該劇視為內地版《大長今》。

《玉樓春》

白鹿是于正繼吳謹言後，另一位力捧的小花，而新劇《玉樓春》就是她擔正女主角，故事圍繞明朝隆慶年間，官家千金林少春為父復仇的成長經歷，白鹿的角色會嫁入從商的孫家成為四奶奶，由她一手振興家業，劇中還有《乘風破浪的姐姐》的金晨加盟，演出孫家三奶奶，是一個性格巴辣的惡妻，由她演出卻頗有喜感，令人期待。

《千古玦塵》

許凱和周冬雨主演，上古界四位真神中的白玦和上古，二神經歷萬年情劫，最終能否在一起，留待觀眾追看。另外，還有大美人張嘉倪，飾演真神之一的蕪浣，比起男女主角更加搶鏡。

同場加映下圖有原子鏸孕照花絮：