鄭秀文喪父喪犬遭受雙重打擊　終重拾動力：人生始終要繼續

天后鄭秀文（Sammi）日前發千字文透露上月父親離世消息，10月時痛失愛犬Lucky的她，在短時間內遭受雙重打擊，不少粉絲都為她感到心痛，紛紛留言鼓勵支持偶像。

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Sammi今日於IG發文，指自己「重拾百分百動力」。（IG@sammi_chengsauman）

鄭秀文父親上月離世 IG千字文悼亡父︰眼淚偶爾仍會忍不住落下

雖然身處難關，但樂觀的Sammi今日（21/12）密密出Po，更分享了一段自拍影片，發文鼓勵自己：「重拾百分百動力的感覺真好。雖然完全買不到蔥，但也沒所謂。」更Hashtag：「#人生始終要繼續」、「#繼續努力繼續進步」，非常正能量，連張繼聰都留言畀心心支持Sammi，有粉絲更開心留言：「鄭能量回來了」。

Sammi日前發文悼念父親。（Instagram@sammi_chengsauman）

Sammi愛犬早前逝世︰鄭秀文愛犬Lucky走了 千字長文悼念：內心有一種說不出的傷感

鄭秀文愛犬Lucky走了 千字長文悼念：內心有一種說不出的傷感

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