楊千嬅出手闊綽送汪明荃巨型聖誕果籃　網民笑稱：今次唔係美心！

楊千嬅於今年中秋節贈汪明荃（汪阿姐）連鎖店傳統白蓮蓉月餅作禮物，豈料卻引起公關災難。有網民認為她貴為樂壇天后，送禮給殿堂級阿姐，這樣未免出手太低。網民更細數千嬅所收到的名牌月餅，指她自己就享用Dior、Alexander McQueen以及LV等名牌月餅，但卻只送普通月餅給阿姐，一時惹起熱議。

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汪阿姐照用「汪阿tag」大曬友人送的聖誕禮物，其中千嬅的禮物是一個擺滿朱古力、洋酒及聖誕蛋糕的Cova巨型大食物籃。（IG@wang_liza）

楊千嬅贈汪明荃傳統月餅竟引起公審？ 阿姐火速出手護後輩

今次楊千嬅丁子高夫婦學精了。臨近聖誕，汪阿姐照用「汪阿tag」大曬友人送的聖誕禮物，其中千嬅的禮物是一個擺滿朱古力、洋酒及聖誕蛋糕的COVA巨型大食物籃。汪阿姐笑曬口，發文多謝千嬅：「多謝千嬅、子高的聖誕禮物！新年快樂！2021年順順利利！」果籃內這麼多禮物，應該價值不菲，千嬅今次真是出手闊綽。有網民留言：「今次唔係美心」，不過也有人指出，源自意大利的COVA，在香港是由美心特許經營。

另外，楊秀惠就給汪阿姐送上小禮物籃，演藝跳舞老師Mandy送上Hermes絲巾給阿姐。

千嬅於今年中秋送普通傳統月餅給阿姐，被網民嫌出手太低。（IG圖片／wang_liza）

即看千嬅今年中秋收到的名牌送贈月餅：

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