《全民造星III》VS《衝上雲霄》當晚　開電視播小儀新節目抗衡？

2020年的12月26日，ViuTV舉辦的《全造造星III》於晚上8點半至11點進行決賽，而另一邊廂的TVB亦於同時間舉辦《衝上雲霄大選》，雙方各有支持者掀起「收視大戰」，而第三個免費電視台「開電視」則以不變應萬變，亦未有避開戰役，由阮小儀主持的節目《小儀與13型男》亦於當晚11點如常地首播。

小儀奉旨溝仔！（劇照）

在今次新節目中，小儀被要求與13位型男拍一日拖，雖然她的對象中有不少都是有婦之夫，包括張繼聰、林奕匡以及陳柏宇等等，但透過節目當中，各位型男都向小儀盡展「冧功」，好讓現時49歲的單身小儀重拾戀愛的感覺。

第一集就嘅型男就係張繼聰：

+ 4 + 4 + 4

其實小儀在早前ViuTV節目《吃掉前男友》中曾憶述傷得最深嘅一段感情：「默默地喊咗出嚟，原來受過嘅傷已經變成疤痕留喺心入面。」她表示傷得最深的一段關係是交往7年嘅前度。佢指分手原因或因雙方正為工作搏殺而令感情變淡，但當中亦牽涉到對方出軌，亦花了好長時間去治癒情傷，但重遊舊地亦不禁觸景傷情：「以前拍拖嗰陣，我地好鍾意先約喺銅鑼灣西武百貨到等。分手之後有次揸車經過，發現西武百貨已經拆咗。然後，我控制唔到咁默默地喊咗出嚟。嗰刻先知原來受過嘅傷已經變成疤痕留喺心入面。」

哇！

同場加映：

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