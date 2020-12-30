名模陳繹嵐轉型做YouTuber　拍片教觀眾點樣香港「獵食」

名模陳繹嵐（Eunis，前名陳嘉容）最近轉型做YouTuber，不但拍片分享美容護膚心得教女士扮靚外，近日更開多瓣拍片教觀眾如何在香港「獵食」。熱愛去日本旅行的她由於疫情關係整年未有外遊，所以只好每星期都去食日本菜「止渴」，而今次拍片的題材便是推介她最愛的日本拉麵餐廳：「唯有平時多啲食日本嘢，當自己去咗日本。相信大家喺疫情期間，都會感到抗疫疲勞，所以想拍片同大家分享一些好食嘅地方，食係可以令人開心啲。」

名模陳繹嵐最近轉型做YouTuber。

為了過日本癮，Eunis透露最誇張是一星期有四日食日本菜，而片中位於大坑的日本餐廳「拉麵來」，她直言食到同老闆娘Sue成為好友，她笑說︰「我成日約好友去呢間餐廳食拉麵，食到由客變朋友，都唔係熟客咁簡單，仲成日同老闆娘好Friend，經常交流扮靚心得。」她表示每次去食拉麵都會食好多，笑言︰「如果大家見到我食拉麵，唔好同我爭食！」

不過她為了Keep住Fit爆身材，每次都會揀下午才去「獵食」，因晚上要節食「還債」，她說︰「因為食太多，所以夜晚唯有食少啲，同埋不斷做運動，始㚵自己好鍾意食嘢，唯有勤力啲啦。」此外，Eunis經常給人Cool爆「生人物近」的感覺，不過她在短片上為自己平反，她表示︰「唔知係咪生得高俾人覺得Cool，其實我好Nice，好鍾意同人傾偈。」