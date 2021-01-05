原子鏸巨肚做瑜伽高難度動作嚇壞老公：BB都好似喺肚裡做瑜伽咁

1999年香港小姐亞軍原子鏸（Marsha）18年接受摩洛哥藉男友Mehdi的求婚，並於19年2月22日在深灣遊艇會筵開12圍舉行婚禮。（資料圖片）

原子鏸（Marsha）九月宣布跟摩洛哥籍丈夫Mehdi El Ajimi「一索得男」，預產期將於今年三月，日前Marsha更趁大肚留倩影，跟老公一同影孕照，雖然Marsha腹大便便，但體態依然纖瘦，名符其實的肥肚不肥身。懷孕超過六個月的Marsha，表示已沒有早期的妊娠不適，現時感覺良好，惟每次飽肚時會有「頂住」感覺：「個肚愈來愈大，食飽更加覺得好似頂住，抖唔到氣咁，要趴喺度抖，所以我嘅食量冇話特別多，同以前差不多，但晚餐唔會食太多。」

原子鏸預產期喺今年3月。（受訪者提供）

而Marsha透露亦有一直做瑜伽及散步，每日差不多做兩、三小時運動：「本身喜歡做運動，唔想自己會好腫，所以日日都有運動，其實我做完瑜伽之後，發覺佢（BB）喺肚裡都會郁好多，好似喺肚裡做瑜伽咁。（老公有冇支持你做瑜伽？）支持，但一開始佢都有啲驚，老師都叫我小心啲。」

原子鏸巨肚做瑜伽高難度動作嚇壞老公。（受訪者提供）

疫情肆虐，未知陀B的Marsha可有格外小心？：「都會有，去街返屋企第一時間洗手、沖涼。」問到身在美國的媽媽鄭佩佩可有緊張她懷孕？Marsha說：「媽咪冇特別緊張，不過我哋每日都會電話聯絡，佢喺美國都好少出街，由二家姐照顧佢，我生完之後一定會帶小朋友去美國見佢。我當然想媽媽喺身邊，但冇辦法啦。（媽咪有冇教補身？）媽咪話佢完全唔記得啲嘢。（媽咪有冇幫BB改中文名？）媽咪冇要求，中文名留畀我爹哋去諗，如果唔畀爹哋諗，佢會唔開心。」

原子鏸同老公影孕照都預埋愛犬一齊拍攝。（受訪者提供）

現時Marsha還未添置BB的物品，因為一月Marsha屋企會進行裝修：「都係油吓油、加度門，搬走啲傢俬，到時我哋會搬去另一個地方住兩星期，等啲裝修味冇咗就返嚟住。」而問到產檢時有冇見過BB的樣子，究竟是似爸爸定似媽媽？Marsha表示：「有照過，但淨係見到BB個鼻，佢（BB）用手遮住個樣，其實我想佢似老公，男仔嚟想佢Man啲，想佢好似我老公咁曲髮，但老公就話想佢似我會靚啲。」