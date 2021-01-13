薛凱琪零度下執導新歌MV　凍傷手指兼見紅

薛凱琪天寒地凍下執導MV，搞到手指凍傷。

薛凱琪（Fiona)新歌《哥本哈根的另一個我》由黃偉文填詞、AGA作曲。MV由薛凱琪親自執導，將不同平行空間的自己呈現在MV，有為生活努力打拼的、有剛剛結婚享受小幸福的、有在生活中掙扎的藝術家，透過這些畫面展示生命中因不同選擇而走向不同命運的可能性。因為太多的場景需要，所以決定在錄影棚搭景。

錯有錯著，令MV有凄美感，令人如同置身於哥本哈根呢種北歐地方嘅浪漫。

拍攝當日，氣溫驟冷至零下幾度，由於現場未有暖氣提供，令衣著單薄嘅Fiona好快已經凍傷雙手，手指凍到又紅又癢又痛，即時以潤手霜補救。期間換服裝的時候，也因為極度乾燥的原因，手指不小心刮到自己身上的皮膚，更刮走了一整塊皮膚，當場流血需要馬上處理。作為專業演員的Fiona為免影響進度，忍著痛及嚴寒的天氣硬着頭皮繼續拍攝。後來工作人員找來了用真火的大暖爐讓Fiona在換場景之間取暖，雖然一冷一暖令她一整天感到暈眩，不過可以順利拍攝到想要的效果，一切也值得。Fiona也笑說：「這是我出道以來用最多暖包的MV拍攝，不過經一事長一智，下次在寒冷的天氣下有類似的拍攝，一定要找實景，因為會有暖氣。」