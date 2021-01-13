許廷鏗直認細心　為旅伴設計「搵食路線圖」：鍾意分享好食嘅嘢！

許廷鏗（Alfred）接受邀請，擔任香港開電視新節目《旅遊達人滯遊香港》嘉賓，與主持兼好友、商台DJ謝茜嘉一同前往西貢民宿拍攝「在家度假」（Staycation）的實況。謝茜嘉同場受訪時透露，自己曾與許廷鏗四年前到新加坡和馬來西亞工作，力證他是個超級細心的「旅遊腳」。對此，Alfred一臉認真，直指謝茜嘉所言非虛：「我係㗎！」 撰文：游大東

許廷鏗以嘉賓身份亮相香港開電視節目《旅遊達人滯遊香港》，為主持之一兼好友謝茜嘉下廚，炮製自家卡邦尼意粉。（梁碧玲攝）

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到底有多細心呢？Alfred笑住解釋，指自己非常熱愛美食，所以旅行期間，一定要跟旅伴「開心Share」：「我喺準備嘢食方面係好細心，或者係準備餐廳。」意思是，他會認真到為對方設計「搵食路線圖」，附設時間表，安排妥貼：「無論去到邊度都會咁，譬如下晝就要食咗呢間（餐廳）先，因為佢哋三點之後就會落場，三點幾之後可以去邊呢？就係去另一間食件Cake，再之後呢我哋要唞一唞，之後傍晚六點鐘就要再食嘢。」

記者好奇，這是否屬於金牛座的處事方式？Alfred說可能是，但更重要是他有渴望分享的心。「我係鍾意Plan好啲嘅，同埋我係鍾意分享，即係我覺得好食嘅嘢，一來我想食，二來都想同人分享。」因為疫情緣故，激發Alfred對於煮食的興趣，今次為拍節目，特別為好友謝茜嘉獻上一道拿手菜 ── 卡邦尼意粉。「我自己試過呢個Recipe已經好多次，不過第一次煮畀佢食呢，因為啲雞蛋唔係整到熟晒，如果聽日佢個肚唔舒服呢，就好大機會係關我事。」

Alfred說，今次下廚炮製的卡邦尼意粉，是在YouTube看過十幾條煮食短片之後，匯集各家之大成而寫成的食譜，對出品頗有信心。（梁碧玲攝）

Alfred說，今次下廚炮製的卡邦尼意粉，是在YouTube看過十幾條煮食短片之後，匯集各家之大成而寫成的食譜，「精華到一個咩程度呢？主要材料得四樣嘢，用番食材本身嘅質地，同埋散發出嚟嘅香味而烹調，既然嚟得民宿就冇理由煮九大簋，所以就簡單啲，煮一個Homey，可以大家分享嘅一個Dish。」問他有沒有興趣跟隨潮流，拍攝煮食短片？Alfred指早前已在IG分享過兩條短片，網民反應較預期好，「原來大家都幾Buy我呢個唔造作嘅樣，所以嚟緊會喺YouTube Channel做多啲呢類短片。」參考Alfred的IG，他的全新企劃「佛系遊記」將於明晚（14/1）晚上8時公開，暫時未知會否包含煮食元素。

向來為食的Alfred透露，稍後會製作更多煮食短片，於自己的YouTube頻道公開。（梁碧玲攝）

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