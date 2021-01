32歲崔碧珈(Anita)一直是不少人心目中的性感女神,而她今日(16/1)在Instagram曬靚相冧粉絲,相中的她不但以超熱褲曬腿兼曬少少Pat Pat,更以低領口上衣烏低身歎咖啡大騷線條,非常吸引。她在帖文中說:「Good morning! How would you like your coffee?(早晨!你想點歎杯咖啡?)」又在特別標注「#天氣終於冇咁凍」字眼,引來網民留言:「直頭係Hot啦!」非常搞笑。

