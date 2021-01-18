蔣家旻原來係中央肥胖　為KEEP小蠻腰食水煮餐地獄式減肥

蔣家旻剛於《萬千星輝頒獎典禮2020》獲頒飛躍進步女藝員獎！（電視截圖）

蔣家旻（Angel）剛於《萬千星輝頒獎典禮2020》獲頒飛躍進步女藝員獎，近期就成功轉型，由青春可人乖乖女形象，憑《反黑路人甲》成功轉型行性感，非常入屋，更因此獲得「搵真銀」機會！有減肥產品看中Angel的健康性感形象，找她接拍產品廣告，但就要求她show小蠻腰，拍攝時間更撞正她11月生日！四肢纖瘦但天生腰位容易聚肉的Angel為了拍攝，不惜生日都忍口超過半個月，無得蛋糕一個接一個，認真可憐！

蔣家旻原來係中央肥胖，要KEEP住纖腰要下一番苦功。（IG：@chiangel1110）

Angel為了早前的台慶show可以最佳形象示人，一連數個月都維持地獄式減肥，除了不停做跑步做健身減去表層脂肪和增加肌肉，每日亦只吃水煮餐減少油脂吸取，才得到「小蠻腰」的效果。她坦言，每次要披上較性感或顯身材的服飾，必先經過一輪苦戰，才有效果。而Angel接拍廣告時更撞正生日月份：「月頭食咗兩、三餐生日飯已經肥咗，之後兩個幾星期就不停清減，就算開工拍劇拍到好夜，都唔敢食宵夜。」她更笑言，平時喜歡食米粉的她，現在食到怕！而拍攝廣告當日，Angel更是連續8小時不進食只飲水補充，到傍晚拍攝完畢才敢吃「午餐」。

疫市下接到新廣告，蔣家旻都忍口8個鐘KEEEP最佳狀態拍攝。

不少肥胖人士與Angel一樣，平時就算食得清、定時做運動，腰位也很難像他人纖瘦；即使成功減肥，也很快復胖。Angel今次就從中減肥針廣告中，學到不少健康知識：「唔少人同我一樣，減肥失敗會好沮喪，但減肥唔係只為咗外表，更加會影響健康，甚至好多人都有嘅中央肥胖，即係腰圍過粗，原來都會增加心臟病同中風等風險。」