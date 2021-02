李佳芯寧居「疫區」拒搬回愛巢　連日獨自出入不見男友陳炳銓身影

撰文: 邱愛霖 最後更新日期: 2021-02-02 02:00

「視后」李佳芯(Ali)與拍拖多年的男友陳炳銓,原於西貢月租4萬元的獨立屋過同居生活。豈料近日因Ali突然搬離上址,遷往紅磡服務式住宅獨居而惹來分手傳言,惟Ali解釋搬離是方便工作所需,堅稱感情穩定;至於陳炳銓就回覆傳媒表示他們兩人都很好。

不過近日有報道指,已完成工作的Ali還未搬回愛巢,平日多數賦閒在紅磡家中甚少外出,與以往經常與男友放狗、行山的生活南轅北轍,似乎已回復單身。

有指連日來,Ali均是獨自駕車或在助手陪同下出入,從未見陳炳銓身影,不似往時由男友管接管送,甚至近日其紅磡新居有保安確診新冠肺炎,她亦未見搬回愛巢避疫。另外,報道指,她整日無所事事都不願回西貢見男友,有一日於黃昏出門前往電視城,完成工作即火速歸家。

另一邊廂,獨守愛巢的陳炳銓似乎心情低落,喜歡在社交網發文的他近來僅上載自己留家的照片。他於一星期前曾曬出一張已無路可走的碼頭石壆照片,傷感又似自我安慰地留言道:「Can't walk at the end of the road?Well , then swim . Even better~(去到道路嘅盡頭行唔到?咁咪游囉!仲好!)」而Ali對此帖文毫無反應。

