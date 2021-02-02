李佳芯寧居「疫區」拒搬回愛巢　連日獨自出入不見男友陳炳銓身影

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-02-02 02:00

「視后」李佳芯（Ali）與拍拖多年的男友陳炳銓，原於西貢月租4萬元的獨立屋過同居生活。豈料近日因Ali突然搬離上址，遷往紅磡服務式住宅獨居而惹來分手傳言，惟Ali解釋搬離是方便工作所需，堅稱感情穩定；至於陳炳銓就回覆傳媒表示他們兩人都很好。

劇中成日做小三，但現實中，李佳芯同男友陳炳銓感情一直有增無減。（ig圖片)

不過近日有報道指，已完成工作的Ali還未搬回愛巢，平日多數賦閒在紅磡家中甚少外出，與以往經常與男友放狗、行山的生活南轅北轍，似乎已回復單身。

李佳芯與陳炳銓向來愛得低調。(aliaime@Instagram)

有指連日來，Ali均是獨自駕車或在助手陪同下出入，從未見陳炳銓身影，不似往時由男友管接管送，甚至近日其紅磡新居有保安確診新冠肺炎，她亦未見搬回愛巢避疫。另外，報道指，她整日無所事事都不願回西貢見男友，有一日於黃昏出門前往電視城，完成工作即火速歸家。

陳炳銓曬相留言發放正能量，但行文中又散發一股無奈，未知帖文是否有關感情事？（IG@dannycha_n）

另一邊廂，獨守愛巢的陳炳銓似乎心情低落，喜歡在社交網發文的他近來僅上載自己留家的照片。他於一星期前曾曬出一張已無路可走的碼頭石壆照片，傷感又似自我安慰地留言道：「Can't walk at the end of the road？Well , then swim . Even better~（去到道路嘅盡頭行唔到？咁咪游囉！仲好！）」而Ali對此帖文毫無反應。

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