撰文: 邱愛霖 最後更新日期: 2021-02-02 22:50

影帝梁家輝昨日(1/2)踏入63歲生日,細女梁靜曦(Nikkie)同爸爸父女情深,昨日於Instagram分享曬出多張父女合照,為爸爸慶生。Nikkie幾乎每張相都同梁家輝攬到實,更分享兒時合照,以及長大後的全家福,一家四口非常幸福。Nikkie興奮留言向爸爸送祝福:「Happy Birthday to the best daddy in the world!!!! I love you so so much!!!!」

即看梁家輝父女合照:

同場加映:多圖|劉溫馨貼舊自拍照冧網民 清涼衣着暗藏小機心勁性感