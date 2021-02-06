晚吹︱MIRROR大談出Trip靈異經歷　Stanley衰多口惹血光之災

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-02-06 22:30

ViuTV節目《晚吹—總有一瓣喺左近》昨晚（5/2）播出的一集，就請來MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）及邱士縉（Stanley）分享親身的靈異經歷。Frankie與女朋友同遊日本入住民宿時，經歷三小時的「被鬼壓」動彈不得，及後在房間介紹的影片中發現駭人影像，而Stanley則在拍攝《入住請敲門4》時因「衰多口」發生血光之災。

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）及邱士縉（Stanley）分享親身靈異經歷。（影片截圖）

數年前，Frankie與女朋友到日本旅行並入住當地民宿，他給家人拍下一段介紹房間的影片。去到半夜兩、三點，Frankie突然全身發抖從睡夢中驚醒，發現自己動彈不得：「打冷震咁扎醒咗，發覺完全郁唔到。我嘗試逼自己出聲，『哈哈』哈咗兩下，我床近天花板對角位置，有把聲回番我『哈哈』，佢學埋我頻率，好清楚聽到一把由女仔轉咗做男聲Tone嘅聲音。我聽到即刻合埋眼，唔想望到佢咩樣，Feel到同我好近。」Frankie隨即唸心經卻發現作用不大：「唸『觀自在菩薩』，但我發覺冇咩用。我唸咗三、四個鐘，佢停一下就會再寒我一下，之後我再唸得勤力啲，但都係冇用。」

回港後，Frankie請了一位有陰陽眼的朋友重看當時拍下的房間影片，竟然發現駭人影像：「佢發現床上高有個女仔，我冇Pend上去張床度，佢見到隻腳，然後見到隻手，有啲血咁。（主持岑樂怡：即係有人吊頸走？）係呀，覺得佢係嗰度了結咗自己。」不過，由於Frankie的女朋友還要在民宿逗留多一星期，令他不敢將事件告訴對方，幸好女朋友沒有遇到奇怪事情：「佢（女朋友）係乜都見唔到，返嚟問佢有冇事，佢反問『有咩事呀？』咁我就話OK。」

點撃睇他們分享靈異經歷：

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Stanley則分享拍攝《入住請敲門4》時遇到的靈異事件，他當時入住台北東區某間酒店。節目組找來師傅告訴Stanley房間內某個位置有靈體，豈料他卻「衰多口」觸怒靈體：「休息時就打電話同女朋友FaceTime，我好死唔死同佢講『師傅話個角落頭有嘢，你同佢Say個Hi』。之後我轉鏡頭，咁我望佢螢幕冇事，但佢覆我『咩呀？邊度呀？你嗰度濛咗』，即刻訊號收得唔好。一講完，我電視即刻熄咗，遙控喺隔籬個櫃，冇可能係我掂到，我即刻寒一寒。」

然後當日晚上，Stanley就發生血光之災：「《入住》有啲遊戲招魂，我就係用水果供奉。我講咗一句『佢都食唔晒，一齊食喇』就拎隻蕉食，結果我一咬就咬爆咗個嘴。」身旁的Alton 和Frankie表示出難以置信的樣子，而主持潘紹聰認為Stanley挑釁並觸怒了靈體。

點撃睇三位靚仔相：