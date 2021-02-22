陳展鵬爆爸爸反對差啲唔讀藝訓班　自爆細個瀨尿：瀨到二三年班

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-22 13:40

陳展鵬同老婆單文柔以及囡囡小豬比。（IG／＠smyphoebe）

陳展鵬中五畢業後，參加第7期無綫藝員訓練班入行，原來當年未得陳爸爸認同，相當抗拒入娛樂圈。陳展鵬早前到兒童節目《Think Big天地》接受訪問，表示當年打去TVB差啲推卻入訓練班機會，又自爆細個經常喊同經常瀨尿。

陳展鵬工餘時間就落手落腳湊女。（IG：@rucochan）

回想小學時期，展鵬提到自己好鍾意打乒乓波：「輸咗會成日喊，因為成日好想贏。」當年佢同阿蕭同級不同班，但知道彼此存在，如果回到過去展鵬笑言想：「請蕭同學食雪條，因為小朋友小息最緊要係買嘢食，如果早知我哋而家咁好朋友，我就一早請佢食嘢，等佢記住我啦！」展鵬仲自爆瘀事：「我會叫自己夜晚唔好再瀨尿，因為小學時嘅我仲會瀨尿，瀨到二、三年班呀！」

陳展鵬到兒童節目做訪問，自爆到三年級仲瀨尿。（影片截圖）

佢又提到當年中五畢業後考到藝訓班，但陳爸爸本身係反對入行：「可能擔心我學壞啦，當年都係追求讀書叻做律師呀專業人士，本我手打去話唔讀訓練班啦。我好記得有個叫Alive Chan同我講，你知唔知好多人先選到你幾個架，不如叫你爸爸打嚟同我地傾傾先啦。爸爸打咗去原來只係要好簡單要求，佢話如果我控制唔到個仔就要中止合約，TVB又OK，爸爸要我交代每日幾點回家通告幾點。」