麥明詩嬲爆舊愛林作「No pxxxy」　長文再談性別平權網民讚夠公道

早前林作應戰「富三代」鍾培生,其中一句「No pxxxy」令舊愛麥明詩(Louisa)火冒三丈,直指宣言侮辱女性,惹來網民熱議。周一(22/2)麥明詩再度開腔談及對性別平權看法。她開宗明義指樂見網民對此有不同聲音,「因為 if you're saying something that everyone agrees, there's no point saying it. (大家都同意的事便沒有提出來談論的必要。)」