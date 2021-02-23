麥明詩嬲爆舊愛林作「No pxxxy」　長文再談性別平權網民讚夠公道

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-02-23 01:15

早前林作應戰「富三代」鍾培生，其中一句「No pxxxy」令舊愛麥明詩（Louisa）火冒三丈，直指宣言侮辱女性，惹來網民熱議。周一（22/2）麥明詩再度開腔談及對性別平權看法。她開宗明義指樂見網民對此有不同聲音，「因為 if you're saying something that everyone agrees, there's no point saying it. （大家都同意的事便沒有提出來談論的必要。）」

麥明詩（Louisa）（麥明詩IG圖片）

林作一句「No pxxxy」辣着前女友麥明詩：停止性別歧視

其中她提到「不少人對女權運動產生厭惡，是因為有一些人，特意或潛意識地，以男女平權之名爭取女性特權 – 我對此批評十分理解及認同，正正如此，我們更應該共同協力去改變現狀。」

她引用媽媽獨立自強的故事，表示「我很希望渴望女性能有與男性等同的空間闖出自己人生的旅程。」又以「女人唔識揸車」作例，認為這些性別定型影響女人的「自我能力的建立與發揮」。

林作的宣言激嬲前女友。（麥明詩Facebook截圖）

應戰鍾培生答應上擂台 林作女友裕美吩咐：買定份人壽寫我名

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最後她提出「女性在追求與男性同等的尊重與待遇是，也必須願意承擔同樣的責任」，舉例指不以「男人要有風度」來要求男生吃飯付錢、婚後可以一齊供樓等，「所以當我們要求男生別要sexist時，女生（包括我）也必時刻提醒自己：don’t be a sexist against yourself too.（不要自己也犯上性別歧視。）」網民紛紛留言表示支持，大讚麥明詩有智慧，「咁樣嘅平權就公道」。

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