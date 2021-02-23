倪晨曦產後現身　靠戒口火速收身大嗌勁辛苦：真係一把眼淚！

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-23 02:00

倪晨曦（Elva）去年11月誕下愛子Virgil，周一（22/2）身穿貼身裙現身九展出席代言活動，展示極速收身成果。她坦言產後有一段時間不能做太過激烈的運動，大大增加收身難度：「真係一把淚、一把汗咁講，收身真係好辛苦呀！大家以為女仔收身係一件好容易嘅事，但係對於生完小朋友嘅媽媽嚟講，過程中係需要付出好多嘢。」

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Elva今日著貼身裙出席活動，狀態Fit爆！（梁碧玲攝）

Elva在訪問中亦傳授瘦身秘訣，由於自己要餵母乳，因此飲食上與懷孕期間一樣保持清淡，亦需要繼續戒口：「辣味、重口味、發酵嘅嘢都唔食得，因為我係餵母乳，食呢啲嘢嘅話有機會吸收埋，令（BB）冇咁容易消化，所以我都盡量食得好清淡，例如唔可以食咁多芝士、蛋糕，又唔可以食麻辣火鍋。」她透露BB已經戒夜奶，又指有意再生B，不過至少要再休息兩年。

因為Elva餵哺母乳，因此需要繼續戒口。（梁碧玲攝）

談到剛過去的農曆新年，Elva指自己沒有特意抱BB出外拜年：「始終要避免去一啲人多嘅地方，因為BB都仲係好細個，要特別避開，情人節嗰日都只係同我老公食咗餐飯就算。（有冇炮製大餐？）冇呀，都係食家常飯，不過嗰日係我煮畀佢食嘅。（會有朋友過嚟拜年？）都少，有啲想過嚟拜下年，但係我都盡量拆開晒，唔好一次過有咁多人過嚟。一出嚟見到咁多人，都會派晒啲利是，都開心嘅。」