Meek Mill新歌提高比遇難事故　遺孀Vanessa忍唔住IG公開表達不滿

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-25 13:45

籃球巨星高比拜仁與女兒Gianna去年1月26日直升機失事身亡，消息震驚全球。逝世一周年之時，全球無不緬懷這位巨星。可惜美國饒舌歌手Meek Mill新歌《Don't Worry (RIP Kobe)》日前在網上意外洩露，其中歌詞竟然提及高比遇難事故，隨即被網民及球迷瘋狂洗版式鬧爆，連遺孀Vanessa都忍不住在Instagram公開表達不滿。

Meek Mill的新歌歌詞中寫道：「如果我缺了（愛），我會坐著直升機出去，成為另一個Kobe。（If I ever lack, I'm goin' out with my chopper, it be another Kobe.）」有大批網民看到歌詞立即批評Meek Mill這樣提及高比遇難事故非常冷血，同時亦沒有尊重高比與其家人。其後遺孀Vanessa亦在IG公開批評Meek Mill，並直接Tag了對方：「我覺得這句關於高比的歌詞極其冷漠和不尊重，我對你的音樂不熟悉，但我相信你能做得更好。如果作為一名粉絲，你應該知道會有更好的方式向高比表達愛意，這樣缺乏尊重和分寸。」

被全球唾罵後，Meek Mill終於在Twitter跪底道歉，並指已經私下向Vanessa道歉：「早前我在講的話並非針對某個網絡熱話，或一位身處於悲痛的女性以及她的家庭。日過大家在乎仍在悲痛中的人，那麼就別再提這件事。」不過網民就完全不受落，更斥Meek Mill將焦點轉移到網民身上，繼續鬧爆他「冇腦」、「垃圾」、「好X唔尊重高比」。