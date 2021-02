Meek Mill新歌提高比遇難事故　遺孀Vanessa忍唔住IG公開表達不滿

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-02-25 13:45

籃球巨星高比拜仁與女兒Gianna去年1月26日直升機失事身亡,消息震驚全球。逝世一周年之時,全球無不緬懷這位巨星。可惜美國饒舌歌手Meek Mill新歌《Don't Worry (RIP Kobe)》日前在網上意外洩露,其中歌詞竟然提及高比遇難事故,隨即被網民及球迷瘋狂洗版式鬧爆,連遺孀Vanessa都忍不住在Instagram公開表達不滿。

Meek Mill的新歌歌詞中寫道:「如果我缺了(愛),我會坐著直升機出去,成為另一個Kobe。(If I ever lack, I'm goin' out with my chopper, it be another Kobe.)」有大批網民看到歌詞立即批評Meek Mill這樣提及高比遇難事故非常冷血,同時亦沒有尊重高比與其家人。其後遺孀Vanessa亦在IG公開批評Meek Mill,並直接Tag了對方:「我覺得這句關於高比的歌詞極其冷漠和不尊重,我對你的音樂不熟悉,但我相信你能做得更好。如果作為一名粉絲,你應該知道會有更好的方式向高比表達愛意,這樣缺乏尊重和分寸。」

被全球唾罵後,Meek Mill終於在Twitter跪底道歉,並指已經私下向Vanessa道歉:「早前我在講的話並非針對某個網絡熱話,或一位身處於悲痛的女性以及她的家庭。日過大家在乎仍在悲痛中的人,那麼就別再提這件事。」不過網民就完全不受落,更斥Meek Mill將焦點轉移到網民身上,繼續鬧爆他「冇腦」、「垃圾」、「好X唔尊重高比」。