Behind Her Eyes｜封近年最精彩懸疑劇　導演爆原裝結局更變態

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-28 22:00

Netflix驚慄心理懸疑劇《三人要守密，兩人得死去》（Behind Her Eyes）上架後Hit爆全球，更登上20多個國家的點播排行榜榜首。除了被女主角的高冷氣質所吸引，震驚的反轉結局亦引起劇迷熱烈討論。不過談到劇集跟原著結局的差別，導演直言原裝結局更為暗黑更變態。

Behind Her Eyes｜結局震撼登多國榜首 為營造懸疑劇情欠緊湊

劇集已在Netflix上架。（Netflix）

*含劇透，請自行斟酌閱讀*

簡單說一下劇情，劇集改編自英國作家Sarah Pinborough的同名暢銷小說，講述單親媽媽Louise（Simona Brown飾）與精神科醫生新上司David（Tom Bateman飾）發展婚外情，同時在機緣巧合下認識David妻子Adele（Eve Hewson飾），發展出一段複雜的三角關係。Louise對兩人的關係加深了解後，竟發現這對夫妻隱藏着不可告人的祕密。

在大結局中，Adele騙了Louise來到家中，在Louise靈魂與肉體分離的時候，佔據了她的身體，然後讓自己的肉體投身火災中喪生。不過最震驚的是「靈魂轉體」早在Adele和Rob身上進行過，換言之Rob因為愛上了David和羨慕Adele的奢華生活，誘騙Adele跟自己在「靈魂出竅」時交換身體。故大家一直看到的Adele，其實就是Rob。Rob因為知道David已經愛上Louise時，再上Louise身希望能夠跟David永不分離，並「大團圓」順利結婚。

有大批劇迷大讚這個反轉結局夠震撼，但看完後因為劇情太過刺激而需要很多時間消化，甚至有人形容為「個結局實在太令人崩潰」、「睇完之後我10分鐘講唔到嘢」、「係近年最精彩嘅扭轉結局」。對於劇迷的熱烈討論，導演Erik Richter Strand接受外國傳媒訪問時，大爆原著結局更為變態。

Strand透露書中情節更可怕，指Rob霸佔了Louise的身體跟David結婚後，準備展開新生活，但Louise的兒子Adam卻是一個阻礙，最後並寫着：「嗯，你也知道的，意外無時無刻都會降臨到孩子身上。」導演續指原著結局處理手法高明，但非常恐怖，所以在改編的時候嘗着讓觀眾受到打擊的同時，加入Adam跟Louise的對話來讓觀眾了解一切，更暗示會有開拍第二季的可能性。

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