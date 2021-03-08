梁競徽拍抗日科幻片　造形獲內地網友激讚：太帥了

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-08 17:11

藝人梁競徽（原名：梁烈唯）近年一直在內地發展他的演藝事業，最近他在橫店忙於拍攝了一部抗日cult片，名字叫《浴血狂蟒》，這部影片要描述了1945年，緬北滇西反攻戰時期，中國應英軍要求，派遠征軍入緬支援英軍作戰。軍隊集結於印緬邊境的雷多地區，對日軍發動攻勢，想要打戰中國西南的國際交通線。戰火四起，戰鬥中，有三架飛虎隊戰機被日軍擊落在雲南原始森林大娘山中。同時叢林中因為日本研究生化武器，毒氣加劇，導致叢林裡的動物變得狂暴，尤其是其中一條變異巨蟒變得狂暴嗜殺，令整隊人陷入危機。

競徽在內地接拍網絡電影《浴血狂蟒》。（微博）

在內地怪獸類型題材電影深受內地觀眾喜愛，不少這類型作品都突破行業記錄，帶動了國內怪獸類取代電影的熱度，現在市場上的怪獸身上都是“怪獸”+“槍戰”+“叢林冒險的組合，但是千篇一律的故事經常引起觀眾審美疲勞，《浴血狂蟒》製片商表示在劇本方面經過重複的打磨，不只是怪怪的電影，還合併了軍事動作類的元素，並結合第二次世界大戰的時間背景，給人耳目一新的雙重視覺感官體驗，讓觀眾代入感更多。

唯唯近年喺內地發展，香港觀眾好少見到佢。（微博）

競徽在戲中是飾演男一，戲份相當多，而在抖音已經可以有這部電影的預告鏡頭觀看，同時競徽也在微博貼上多張戲中的劇照，可看見競徽在戲中有不少浴血場面，更留了胡子造形，讓人感覺成熟不少，加上競徽戲中有很多打鬥場面，帥氣度爆錶，讓一眾內地網友紛紛留言期待更貼心的附上「徽哥注意休息哦」、「很帥呀我的哥」、「拍戲一定注意安全啊哥」。

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