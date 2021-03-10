鍾嘉欣打拚17年辛酸講到喊　自爆娛樂圈唔易捱：好多時得自己一個

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-10 13:45

鍾嘉欣近來積極拍片然後再放上自己的YouTube Channel，來到最新一集，這次邀來她的頭號粉絲Queenie和她一起拍攝，Queenie原來已經做了嘉欣的粉絲已經超過十年，而這集主題是圍繞著嘉欣對粉絲的回憶，嘉欣說：「好少咁嘅場合見到你哋，我最記得回憶係台慶頒獎禮之後見你哋對我嘅支持同信心好勁，每一年你哋都希望我拎到獎，但好多時候都冇拎到獎，但一出嚟見到你哋，個一下真係好鬼感動。」

嘉欣感激粉絲對她的不離不迷。（YouTube）

對於粉絲經常這樣等待她，Queenie透露當年原來背後是需要排通宵，更要自備睡袋，嘉欣聽完後完全不知情，更驚訝的說：「見得5分鐘至10分鐘個陣時，真係好感動呢件事，我真係唔知。」嘉欣同時好奇當年有楊怡、胡杏兒、陳法拉和徐子珊等，為何會選擇做她的粉絲呢？Queenie回應：「因為妳個人夠真，首先劇集會覺得呢個女仔靚女拍戲又好睇，睇訪問談吐又覺得妳會想宣傳正能量畀大家，之後就覺得呢個偶像唔錯。」嘉欣回想起Queenie做了她粉絲也十多年，這種專一程度令她大讚「勁過男朋友」。

在這集影片中，嘉欣與Queenie聊到在演藝圈工作了17年，期間拍劇無數，亦開過演唱會，也曾因為結婚生子離開香港多年，說到這嘉欣更感慨到哭了，「講起呢啲真係會好感動，好瘀呀，因為做咗娛樂圈咁耐真係唔容易，好多時候得我自己一個喺香港冇家庭冇親戚，所以有粉絲支持真係好開心，好難得有呢種關係，見到你哋咁細個仲做埋老師，真係好得意，仲見到大家喺到，我又結完婚生埋仔，走咗咁耐5年冇返嚟，照計應該跟咗第二個唔再跟我。」

點擊睇嘉欣講講下忍唔住喊嘅精華圖片！

+ 12 + 12 + 12

點擊睇鍾嘉欣更多靚相！

+ 9 + 9 + 9

+ 58 + 58 + 58

同場加映！

謝嘉怡輕鬆攻陷宅男5大因素 貼地之外素顏反而最得民心?