撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-03-12 15:30

模特兒Emily Ratajkowski憑Robin Thicke大熱歌《Blurred Lines》的MV中半裸亮相後爆紅,繼早前在Instagram上載超性感孕照和比堅尼照後,今日再上載餵人奶照宣布兒子出世。她留言表示兒子取名為Sylvester Apollo Bear:「Sly於21年3月8日在我人生中最夢幻、美麗及充滿愛的早上來臨。(Sly arrived 3/8/21 on the most surreal, beautiful, and love-filled morning of my life)」吸引到大批名模包括Heidi Klum、Bella Hadid等留言祝賀。

雖然Emily沒有透露為兒子取名為「史泰龍」的靈感由來,但很可能是向巨星史泰龍(Sylvester Stallone)致敬。而「Apollo」亦是史泰龍主演的代表作《洛奇》(Rocky)系列中的對手「Apollo Creed」的名字。

