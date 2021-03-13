吳若希做一日「阿四」服待老公　野營體驗被玩殘但結局超浪漫

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-13 23:00

吳若希近期開了自己的Youtube頻道「Jinny Ng 吳若希」，一個月前釋出的第一條片直至現今大約有三萬個觀看人次，頻道中的影片大多數是紀錄他們兩妻的生活，暫時網民反應都是讚好居多，表示這些影片的娛樂性甚高兼浪漫。上一條歌曲片「尋找快樂的真理」更有吳若希不足一歲的靚仔囝囝登場，網民更大讚他可愛。

吳若希素顏出鏡。（YT截圖 / Jinny Ng 吳若希）

明天就是3月14日白色情人節，原來吳若希老公Alex亦準備了一份神秒禮物給老婆吳若希。因為上一條《相敬如賓週》影片中Alex要挑戰全日say yes做一日「奴隸」的關係，今次兩位的身份就互相換轉了，Alex還特地帶吳若希去野營，「使人唔使本」地指點她做阿四服待自己，還要求她起營、撿柴、煮食。

吳若希執柴。（YT截圖 / Jinny Ng 吳若希）

吳若希新開YouTube頻道只有一個月，不過好受歡迎。（YT截圖 / Jinny Ng 吳若希）

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