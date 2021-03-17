薛凱琪與江海迦合作難忍笑　盼可同演舞台劇

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-17 23:00

薛凱琪終與AGA合唱。

薛凱琪（Fiona）年初推出單曲《哥本哈根的另一個我》，並找來AGA操刀作曲，結果促成了Cover videos，事關Fiona特地挑選了AGA的作品《Superman》合唱。 問到二人今次合唱的難度，竟不是音樂上難倒他們，而是「忍笑」！Fiona笑說AGA望歌詞紙時咪起雙眼極像驗眼，說畢兩位又忍不住大笑。AGA表示除了歌曲的合作外，這次二人還拍了兩個Cover videos，當中由兩把女聲一起合唱的《Superman》，希望為大家帶來多一點溫暖的感覺。

當年作曲《Better Me》時,AGA仲未出道成為歌手。(IG圖片)

AGA表示當年仍未出道，只是以作曲人身份在音樂界奮鬥寫歌，幸被薛凱琪聽到《Better Me》的demo，並要求公司製作這首歌。此歌沒有派台，但卻成為了其中一首最多人點唱的歌曲。 而《Better Me》就是AGA第一首成功賣出去的歌曲，意義甚大。問到兩人下一次合作希望做什麼，她們均表示希望合作做音樂劇，能在音樂以上再加上演戲，亦因為享受與對方相處的時間，而舞台劇需要大家出相入對數個月排練，跟一個相處舒服的人一起做就最好不過。