孫慧雪湊B姨姨換完尿片唔洗手　「童子尿唔使洗㗎有人買嚟飲」

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-20 19:44

孫慧雪、關心妍同張美妮三位靚媽，喺網上分享自己請陪月同湊小朋友姨姨經驗。（影片截圖）

之前一套《BB來了》講述新手媽媽同陪月湊B血淚史，引起好多共鳴。近年唔少媽媽都會聘請陪月員，不過質素參差，孫慧雪、關心妍同張美妮三位靚媽，喺網上分享自己請陪月同湊小朋友姨姨經驗，原來相當海鮮價：「本身開價三萬，知係我請話要四萬。」

孫慧雪請咗日夜更兩個陪月，點知會互相投訴做得唔好，令阿雪好煩惱。（影片截圖）

阿雪當時佗住巨B請咗2個陪月，分日夜更輪班照顧：「日班嗰個簽完約起身先發覺好細粒，因為我生咗個巨嬰，出世返屋企已經十一、二磅，請咗2個月佢抱BB沖涼跌低2次，因為佢唔夠力，我零點幾秒衝上前攬實兩個，好在接得住但真係嚇死。」

孫慧雪話朋友幫手問陪月，知道係藝人聘請即時坐地起價。（影片截圖）

陪月合約期滿，阿雪又請咗個湊B姨姨幫手，點知呢位姨姨仲多爆點：「唔知點解唔鍾意戴Bra，我老公好無奈話佢可唔可以唔好成日唔戴，因為真係好明顯睇到。都算啦，佢最鍾意唔着褲，淨係着底褲喺房行去浴室。老公平時喺房會開CCTV睇阿仔，一撳就話大鑊啦見到阿姨冇着褲。有次老公唔知咩事嬲好大聲叫阿姨，佢仲會濕住個頭淨係包住毛巾，喺洗手間衝出嚟，嚇到老公眼都凸話冇事啦。」

孫慧雪嘅陪月約滿後，聘請嘅陪月姨姨更係怪事連連。（影片截圖）

除咗衣着清涼，湊B姨姨衛生情況亦成疑：「我發覺呢個阿姨同我仔換尿片之後唔洗手，我叫佢要洗手啦仲要開奶，佢話返我你唔識嘢呀，呢啲係童子尿唔使洗手㗎，知唔知好多人想買嚟飲，你要小心啲人哋偷你仔啲童子尿去飲。」一向好脾氣嘅阿雪話自己事事忍讓，到有一次終於忍唔住爆發：「個阿姨好鍾意講嘢，有一次掛住係咁講唔望住個仔，我發覺個仔食緊紙，我當時理智線真係斷咗崩潰鬧佢。」

點擊逐格睇孫慧雪湊Ｂ姨姨爆點：