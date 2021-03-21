羅天宇激罕曬半裸照騷爆肌身形　網民睇到心心眼：搵人拎開條毛巾

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-21 10:30

有「女神收割機」之稱的羅天宇 (Joey) 於無綫劇集《大步走》中飾演報社剪輯人員凌承祿，是一名怕怕羞羞的「宅男」，與現實生活中的他有好大反差。昨日Joey於IG post了他半裸上身的靚相，激罕地展示出爆肌身材，讓大家看看他大隻仔的一面，感覺有別於平日的斯文靚仔形象，相當之有驚喜。他大騷結實的胸肌、朱古力腹肌以人魚線、馬甲線通通有齊，令不少網民睇到心心眼，留言大讚他：「nice body！」有網民就表示：「搵人拎開條毛巾！」

羅天宇飾演的凌承祿終於成功追到「女神」。（《大步走》截圖）

Joey接受傳媒訪問時透露練出這一副身形原來是為了拍攝劇集《十月初五的月光》，劇中飾演司徒禮信的他有一場出浴戲份，他當日拍完該場戲就影了這張相。他在3個月前接到劇本，即開始控制飲食以及健身，努力操Fit自己，健身室未開的時候就於家中做運動。到了最尾一個星期他更要去水，慢慢減少飲水分量，在拍攝前的24小時他甚至沒有喝水，他覺得這是最辛苦的。

點擊睇羅天宇的爆肌靚相，以及他過往的戀情和緋聞女友：

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緋聞女友個個都係「女神」：

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電視截圖：