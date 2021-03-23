森美IG狂曬懷舊鐵騎極Man　男人浪漫入門費原來好相宜？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-23 14:00

最近森美經常在IG分享電單車相，更將自己駕鐵單車在道路上奔馳的英姿與網友分享，英氣十足，無論男女粉絲都非常羨慕！

點擊睇森美嘅英姿：

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雖然早已考獲電單車牌，但其實森美「沉迷」電單車的時間並不長，大概始於2019年尾，森美接受《香港01》記者訪問時說：「其實我身邊一直都冇人揸電單車，一直都冇人講，係上網見到呢款叫做『BOBBER』嘅改裝電單車，係美國嘅舊車嚟，心血來潮就想要一架，咁就識到有個朋友可以幫我運返香港，就係咁就開始玩喇。咁又咁啱幫我搵呢架車嘅朋友有個會就逢星期日出車嘅，咁我就Join咗。」森美表示，此類名為「BOBBER」的電單車主要以美國舊電單車為主，又稱之為「巡航車」。

森美更成功「導」張繼聰入局，逢星期日一齊出車。（IG@louischeung2013）

問到這個「興趣」的投資，森美透露入門價格大約幾萬至十幾萬不等，日本車的成本則較為相宜：「我第一架『BOBBER』都係日本車，萬零兩萬蚊都可以有一架，啲改裝呀、裝飾呀都唔係好貴嘅，所以豐儉由人，（整車要自己整？）如果簡單嘅自己去做，就有意思啲囉，例如噴吓油呀，沫油、除锈、整基本零件換吓軚，當係一個興趣咁去做。」而森美亦表示，自己與車友除了喜歡美式電單車之外，亦很熱衷美國的衣著，所以在打扮上亦都與愛車配襯，非常講究！