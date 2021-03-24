專訪︱美人魚鄧詠雪海外工作量減　失5位數收入灰心：好似個廢人

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-24 19:00

鄧詠雪（雪子）自舞蹈員出身，2014年與陳蕊蕊、陶枳樽和何麗娟組成女子歌唱組合「HunterZ」，兩年後解散。及後雪子接觸不同幕前工作，同時經營自己YouTube頻道，而近年最為人熟悉的，是在2017年贏得《國際潛水小姐》香港區冠軍，及後在海外開始接觸與潛水美人魚相關的工作，藉此宣揚海洋保育文化。 相信女孩子小時候看卡通，都曾經幻想過自己變成一條美人魚，在海中優雅暢泳，雪子記得某次出國登台，在公司安排下有機會穿著魚尾在沙灘拍照，不過拍攝期間卻令她意猶未盡：「嗰陣我只可以著住瞓喺沙灘影，但係美人魚係識游水，會郁㗎嘛，返到香港就諗，點解會游唔到呢？之後有朋友話識人教美人魚（潛水），我就即刻去學。」訪問期間雪子談起化身美人魚潛水的經歷，原來她曾與鯊魚刷身而過，過程相當驚險。 撰文：劉傳謙 攝影：葉志明 鄧詠雪化妝：BELL.T Makeup 鄧詠雪髮型：Shane lui @chillworkshair 場地：One Step Studio

雪子當時穿上魚尾在沙灘拍照，已經覺得意猶未盡。（HunterZ Facebook圖片）

馬爾代夫險被鯊魚咬最難忘

雪子最記得兩年前到馬爾代夫夜潛，當晚目標要在海中欣賞十多條護士鯊（Nurse Shark），由於這次是她第一次觀賞鯊魚，當時怕鯊魚會咬人，所以感到十分緊張。雪子憶述當時已經刻意離遠觀望，殊不知發生驚險場面：「有一隻（護士鯊）突然間衝過嚟，我好驚，但係心裏面同自己講『冷靜，唔好郁。』但係嗰陣佢唔知點解淨係對我好好奇，於是開始咬我嘅腳蹼，咁我唯有唔郁，驚佢見到我郁就繼續咬，好彩佢咬咗幾下之後就游走咗。」

雪子記起與鯊魚近距離接觸的畫面。（葉志明攝）

疫情下轉型拍片做KOL

由於美人魚潛水在香港尚未普及，加上水質較其他地區污濁，因此大部份工作都在海外進行。但在疫情下，各地都有出入境限制，導致相關拍攝及綜藝節目工作都取消或延期，雪子因而損失五位數的收入，對她而言是個很大的打擊：「上年本身要去杜拜附近嘅國家登台，又要去馬來西亞拍攝，因為疫情所有嘢都要取消晒，嗰下真係好灰心，計劃趕不上變化，有一段時間覺得好無助，冇嘢做、冇收入、冇得出街，仲可以點呀？咁樣真係唔得，嗰陣喺屋企乜都唔做，好似個廢人咁。」

疫情令雪子收入大減，她坦言有一段時間曾感到無助。（葉志明攝）

轉戰YouTube頻道

其後雪子認為，與其繼續等待疫情好轉，不如把握新常態作另類嘗試，於是開始經營自己YouTube頻道，拍片記錄挑戰滾軸溜冰、滑板等不同運動的過程。她坦言本來以成為電影演員為目標，但經歷過疫情後，她願意在幕前工作上成為「斜槓族」（Slash）：「有時候冇計劃就係計劃，因為依家實在有太多變化。我反而覺得因應呢啲變化而作出改變，先至可以搵到你最想做嘅嘢。我細個嘅時候想做一個芭蕾舞者，其實我之後係做到舞蹈員，當我喺呢部份成功，我就會想追求一啲新嘅嘢，如果我一世都係做舞蹈員，可能生活就會比較枯燥乏味，所以我唔介意一路改變我嘅方向。」

雪子下定決心要經營YouTube頻道，疫情下開始製作節目《Learning with Sherine》，嘗試不同運動及興趣。（葉志明攝）

舞蹈員變歌手要重新適應

再談以前先後擔任舞蹈員及跳唱歌手的生活，雪子坦言當刻突然成為公眾人物，有種進入另一個世界的感覺，需要重新適應：「突然間多人認識咗，就要更加注意自己嘅言行舉止。要面對嘅人多咗，以前可能淨係對住排舞師，歌手、後台工作者，但係依家仲要面對攝影師、記者、支持者、高層，突然間有好多人進入咗我嘅世界，呢段時間都改善咗我嘅溝通技巧。」雖然所屬組合HunterZ成軍僅僅兩年就解散，但她強調四人當時感情很好，彼此間沒有不和。

雪子曾是跳唱組合HunterZ成員。（HunterZ Facebook圖片）

用美人魚身份宣揚環保

不過被問到最喜歡的幕前身份，雪子始終最享受成為潛水美人魚模特兒，除了能在海中拍照時擺出各種優雅的姿態外，亦能藉著這個身份宣揚保育信息。為避免污染海洋，雪子在工作期間不塗任何防曬產品，雖然把皮膚曬黑，但她並不介意膚色黑：「有一段時間（皮膚）真係黑到唔想出街，真係太黑，但係我覺得黑都有黑嘅靚。其實唔係淨係白先靚，唔同膚色嘅人都有獨特嘅味道，都有獨特嘅靚。」

因為潛水美人魚工作，雪子大部份時間都在外地。她直言希望藉不同工作機會衝出香港：「我真係坐唔定，唔可以留喺一個地方太耐，呢段時間已經係留喺香港最長嘅時間。我本身又鍾意旅遊，發掘唔同地方嘅文化，試下唔同嘅嘢食，我已經準備好衝出香港。」