撰文: 張嘉敏 最後更新日期: 2021-03-25 12:01

昨日是台灣男神彭于晏 (Eddie) 的39歲正日生日,要奔4了,他的好兄弟余文樂 (樂仔) 昨日就分別於IG以及微博出post為他送上生日祝福。樂仔post了兩張他們合照的靚相,並在IG上留言表示:「HAPPY BIRTHDAY TO MY MAN !!! LOVE YOU 祝你早日脱單。」在微博上則留言表示:「生日快樂,我最愛的孫悟空,祝你早日脱單~」中英兩個版本,都表白了對Eddie的愛,而且都有最重要的一句「祝你早日脱單」,看來他都替已單身多年的Eddie心急了。網民紛紛留言為Eddie送上生日祝福,又笑言:「快把他介紹給我」、「彭于晏明明是我老公」、「我願意,來馬上脫單」相當搞笑。

台灣男神彭于晏。(彭于晏ig)