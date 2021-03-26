蔡一鳳遭外傭追討代通知金　突質疑庭上外傭身份是另一人

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-03-26 00:49

前亞視高層盛品儒太太蔡一鳳，去年指控為其工作13天的外傭，偷竊價值10萬元寶石戒指，最後因證據不足而裁定外傭罪名不成立。近日有報道指，蔡一鳳遭外傭追討一個月代通知金，但她不甘反向外傭追索一個月代通知金。

盛品儒、蔡一鳳。（Instagram/@Michelle Chua 蔡一鳳）

據悉，昨日（25日）蔡一鳳抵達勞資審裁處後，突然表示庭上的外傭並非其前外傭，指庭上外傭較矮小，而且樣貌不符。審裁官隨即問是否知道庭上外傭的名字，蔡一鳳則表示不知道。

惟庭上外傭卻指控蔡一鳳講大話，各執一詞之下，最後審裁官指要先確保在場人士是申索人，故押後案件至4月12日再審。

蔡一鳳。（Instagram/@Michelle Chua 蔡一鳳）

有指蔡一鳳助手立即報警求助。之後三名警員抵達勞資審裁處調查，而外傭身邊多了一名自稱是菲律賓報章的記者，但未能出示記者證。其後警方在現場核對了該外傭身份證資料，另一前僱主也證實其身份，惟蔡一鳳卻未能提供前外傭的照片證明指控。

蔡一鳳接受傳媒訪問時，表示應該不會記錯身高，但由於無法證明指控，故感無奈。

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