撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-03-28 14:30

現年39歲的陳法拉上月為法籍丈夫Emmanuel Straschnov誕下女兒,成為新手媽媽。忙着湊女的法拉都不時在Instagram上交代近況,昨日法拉上載了在美國紐約著名學院Juilliard School(茱莉亞學院)攻讀戲劇碩士課程的表演劇照。

法拉在茱莉亞學院攻讀戲劇碩士課程的表演劇照。(IG圖片)

法拉上載了身穿白色鬆身睡裙在台上大笑的照片,並留言寫道:「世界劇場日快樂!好想念(演戲劇)。(Happy World Theatre Day! 🎭 I miss it so much 😢 #worldtheatreday #actorslife credit: @juilliardschool The Adding Machine directed by Moni Yakim)」有網民看到照片後,留言指法拉的造型跟電影《功夫》中的「包租婆」元秋很相似,亦有人大讚法拉非常可愛。

