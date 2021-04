Apple TV+復活節兒童節目精選　重溫經典《花生漫畫》背後哲學

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-04-01 20:00

復活節連假加上兒童節,相信一眾家長都為中各⼈安排娛樂節⽬⽽苦惱。放長假又不想外出,最好就煲劇。Apple TV+特別為長假期預備了適合⼀家⼤細共賞的的影集,除了電影《神探 Pokemon》、《反⽃⾞王 3》等,更有不少大人細路都會喜歡的動畫。

無論哪個年代,《花⽣漫畫》向來深受⼤⼈細路歡迎,充滿童真⽽貼地的情節,以及⾓⾊之間的精警對話,往往滲透著原作者Charles M. Schulz的⼈⽣哲理。花⽣動畫節⽇特輯《查理布朗的復活節⼩獵⽝》是來⾃1974 年的經典,主要講述Linus深信復活節⼩獵⽝會為⼤家送上復活蛋作禮物,但⼀眾好友卻⼼存猶疑。⽽將花⽣漫畫全新製作成動畫版的《史諾比開騷》(The Snoopy Show),主⾓查理布朗、Snoopy、Woodstock 將連同⼀眾好友回歸,與史諾比及⼀眾老友展開全新旅程。每集節⽬由三段卡通短篇組成,每段長約七分鐘,非常適合大人細路一齊煲。

相信一眾資深電視迷必定記得《成語動畫廊》的熊貓博⼠,而改編⾃美國插畫作家 Jon Muth的繪本故事《Zen Shorts》Apple TV+原創動畫影集《熊貓靜⽔》(Stillwater),一定啱晒小朋友收看。動畫故事圍繞三位⼩朋友Karl、Addy與Michael,跟⼤熊貓鄰居Stillwater的相處⼩逸事。充滿智慧的Stillwater⼈儼如⼀位精神導師,每當⼩朋友們遇到不如意的事件或觸發負⾯情緒,Stillwater便會透過⼀些古代寓⾔故事、⾦句分享和啟示,引導孩⼦們以正念 (mindfulness)的⾓度去觀看事物、 ⾯對⾃⼰的情緒,並帶領⼩朋友們發掘⼤⾃然中微⼩但不平凡的神奇之美。

由夢⼯場動畫製作、根據 Dan Yaccarino 著作《Doug Unplugged》改編的《德德看世界》(Doug Unplugs),設定於⼀個⼈類與機械⼈和平共處的世界。當⼀眾機械⼈每⽇忙於連線、下載知識,與別不同的⼩機械⼈ Doug 開始對⼈類世界感到好奇,並因緣際會認識到⼈類好友Emma遇到問題時,Doug 便從電腦系統下載新的知識,Emma ⼜會引領 Doug ⼀起體驗新事物,⼆⼈互相指導,成就⼀場情理兼備的學習過程。

《Here We Are:歡迎來到這個美麗的星球》。(Apple TV+)

改編⾃著名插畫家Oliver Jeffers的暢銷繪本《Here We Are: Notes for Living on Planet Earth》的原創動畫電影《Here We Are:歡迎來到這個美麗的星球》,於去年4⽉世界地球⽇推出。故事發⽣於世界地球⽇當⽇,⼀名好奇的7歲⼩孩和⽗⺟遊歷「萬物博物館」內的⼀個神秘展覽,從中體會到地球萬物的種種奧秘故事。另外,動畫電影由梅麗史翠普(Meryl Streep)擔任旁⽩,還有《奇蹟男孩》主角Jacob Tremblay,以聲音帶動大家一起享受這個學習過程。