Apple TV+復活節兒童節目精選　重溫經典《花生漫畫》背後哲學

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-01 20:00

復活節連假加上兒童節，相信一眾家長都為中各⼈安排娛樂節⽬⽽苦惱。放長假又不想外出，最好就煲劇。Apple TV+特別為長假期預備了適合⼀家⼤細共賞的的影集，除了電影《神探 Pokemon》、《反⽃⾞王 3》等，更有不少大人細路都會喜歡的動畫。

無論哪個年代，《花⽣漫畫》向來深受⼤⼈細路歡迎，充滿童真⽽貼地的情節，以及⾓⾊之間的精警對話，往往滲透著原作者Charles M. Schulz的⼈⽣哲理。花⽣動畫節⽇特輯《查理布朗的復活節⼩獵⽝》是來⾃1974 年的經典，主要講述Linus深信復活節⼩獵⽝會為⼤家送上復活蛋作禮物，但⼀眾好友卻⼼存猶疑。⽽將花⽣漫畫全新製作成動畫版的《史諾比開騷》（The Snoopy Show），主⾓查理布朗、Snoopy、Woodstock 將連同⼀眾好友回歸，與史諾比及⼀眾老友展開全新旅程。每集節⽬由三段卡通短篇組成，每段長約七分鐘，非常適合大人細路一齊煲。

相信一眾資深電視迷必定記得《成語動畫廊》的熊貓博⼠，而改編⾃美國插畫作家 Jon Muth的繪本故事《Zen Shorts》Apple TV+原創動畫影集《熊貓靜⽔》（Stillwater），一定啱晒小朋友收看。動畫故事圍繞三位⼩朋友Karl、Addy與Michael，跟⼤熊貓鄰居Stillwater的相處⼩逸事。充滿智慧的Stillwater⼈儼如⼀位精神導師，每當⼩朋友們遇到不如意的事件或觸發負⾯情緒，Stillwater便會透過⼀些古代寓⾔故事、⾦句分享和啟示，引導孩⼦們以正念 （mindfulness）的⾓度去觀看事物、 ⾯對⾃⼰的情緒，並帶領⼩朋友們發掘⼤⾃然中微⼩但不平凡的神奇之美。

由夢⼯場動畫製作、根據 Dan Yaccarino 著作《Doug Unplugged》改編的《德德看世界》（Doug Unplugs），設定於⼀個⼈類與機械⼈和平共處的世界。當⼀眾機械⼈每⽇忙於連線、下載知識，與別不同的⼩機械⼈ Doug 開始對⼈類世界感到好奇，並因緣際會認識到⼈類好友Emma遇到問題時，Doug 便從電腦系統下載新的知識，Emma ⼜會引領 Doug ⼀起體驗新事物，⼆⼈互相指導，成就⼀場情理兼備的學習過程。

《Here We Are：歡迎來到這個美麗的星球》。（Apple TV+）

改編⾃著名插畫家Oliver Jeffers的暢銷繪本《Here We Are: Notes for Living on Planet Earth》的原創動畫電影《Here We Are：歡迎來到這個美麗的星球》，於去年4⽉世界地球⽇推出。故事發⽣於世界地球⽇當⽇，⼀名好奇的7歲⼩孩和⽗⺟遊歷「萬物博物館」內的⼀個神秘展覽，從中體會到地球萬物的種種奧秘故事。另外，動畫電影由梅麗史翠普（Meryl Streep）擔任旁⽩，還有《奇蹟男孩》主角Jacob Tremblay，以聲音帶動大家一起享受這個學習過程。