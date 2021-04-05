靚媽圍爐｜關心妍自認「搶獎」陰影：就算阿女叫我都唔亂咁衝出去

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-05 13:00

孫慧雪、關心妍以及張美妮在主持的YouTube節目《靚媽圍爐》非常夠膽講嘢，由最初大膽講房事秘技、到之前大談陪月血淚史，當大今次以「一孕傻三年」為主題大家以為正正經經？結果佢由三人之中較為正經的關心妍卻語出驚人，自揭瘡疤！

關心妍自揭瘡疤。（截圖）

「一孕傻三年」是自古相傳至今仍然有人深信不二的「懷孕後遺症」，雖然沒有科學根據，不過此現象卻發生在大部分學完小朋友的媽媽身上，包括孫慧雪以及張美妮。當中張美妮自揭生完BB之後除了記性變差之外，就連視力都減退，擺放信用卡和身份證的小袋子即使放在眼前亦看不到，更笨得將所有信用卡報失；而孫慧雪則記錯工作的日子，整整提前了一個星期報到，還理直氣壯與現場保安理論，非常失禮。

三位靚媽不斷自嘲。（截圖）

不過關心妍就笑言自己產得反而變得聰明，更重提當年在《2008年度十大勁歌金曲頒獎典禮》中衝下台搶關菊英的「傑出表演獎」：「我以前去搶獎，聽唔清楚嗰啲呢，我其實以前已經傻夠喇，反而生完我而家好精明，對所有嘢都好警覺，就算而家我個女叫媽媽，我都會小心啲，唔好亂咁衝出去！」而除了聽力回復正常之外，關心妍又透露自己生完囡囡之後唱歌中氣比以前更好，所以關心妍就是「一孕傻三年」的例外！

當年的場面非常尷尬。（截圖）

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