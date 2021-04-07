陳志雲指無綫故步自封：我同你合作，即係我益咗你嘅態度

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-07 21:55

陳志雲認為TVB一直故步自封。(影片截圖)

無綫大股東黎瑞剛接受傳媒訪問，坦言對TVB感到「不滿意，而且是非常不滿意。」曾任無綫總經理嘅陳志雲，在個人YT頻道《時事短評》表示大致同意黎瑞剛嘅觀察，但並不同意對方所舉的例子，他說：「製作內地青年人嘅創富故事，唔見得有幾大創意，但要睇你點包裝，佢嗰句呢類節目可以啟發香港年青觀眾，都唔算係做乜嘢宣傳，我有啲搲頭，就算TVB打響旗號係為咗宣傳又何妨呢？已經好多呢類節目充斥着TVB，只係眼高手低，執行得唔好。」

黎瑞剛狠批TVB五大缺失，包括：團隊及節目老化、內部山頭林立、管理層決策失誤等（人民網資料圖片）

對於無綫近年的台慶變得「自己人自娛自樂，場面愈做愈細」，陳志雲認為這是因為TVB一直故步自封：「總係擺出嗰款我同你合作，即係我益咗你嘅態度，呢份高傲唔係業界每一個人都能夠接受。」他又指最近拍攝節目時，遇上曾遇TVB合作、公司規模較小嘅公司負責人，對方不停向他「呻」遭TVB欺凌，怨氣十分重，而結果最後不歡而散。「其實決策人應該採取一種共存共榮嘅態度，唔再應該將自己擺到高高在上，TVB如果再向前，就一定要接受，一台獨大嘅客觀環境已經唔存在，應該盡量同外界謀求雙贏嘅合作關係，唔應該再抱住我要同你鬥過你死我活嘅心態。」

TVB近年發展未如理想，電視廣播（511）股價由2017年高位累跌七成。（資料圖片）

對於黎瑞剛提出的改善理念，陳志雲揶揄：「佢冇理由到而家才發現呢啲問題。」並認為要執行黎瑞剛理念的第一步，就是有人將會要離開這個機構，「乜嘢刺激咗大家忽然好似瞓醒一覺呢？我相信近年ViuTV嘅表現，可能都應該係一劑刺激劑，如果TVB真係改革成功，ViuTV 應記一功。」