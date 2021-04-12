TVB正式宣佈65歲李寶安將退休　集團行政總裁一職會暫時懸空

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-12 10:30

現年65歲嘅TVB行政總裁李寶安將會退休。（李澤彤攝）

早前傳出TVB管理層再有大變動，指李寶安將退休，其愛將余詠珊亦會跟隨離開，余詠珊已向傳媒承認將於4月底辭職，4月12日TVB亦正式發聲明，指李寶安將於5月26日股東周年大會後退休，集團行政總裁一職會暫時懸空。

2007年加入電視廣播有限公司任財務及行政總經理的李寶安，被殼王重用，2015年被任行政總裁，兩人之下千人之上。（資料圖片）

+ 4 + 4 + 4

主席許濤致各同事通告

各位同事：

電視廣播有限公司執行副主席兼集團行政總裁李寶安先生通知公司他已年屆65歲，將於5月26日的股東周年大會後退休。

公司建議與李先生於稍後簽訂一份固定期限的顧問協議，確保有序及順利交接和李先生繼續為無綫電視提供策略及專業意見。

集團行政總裁一職會暫時懸空，我們將會在公司內、外尋找合適人選出任該職位。其間管理委員會將執行集團行政總裁的職責，管理公司日常業務。

李先生於2007年2月加入TVB，於2009年9月獲委任為集團總經理（後改名集團行政總裁）、2010年3月為執行董事、2020年4月為執行副主席。

我謹代表董事局感謝 Mark 多年來對公司的貢獻，並祝願他退休生活愉快。

電視廣播有限公司主席 許濤

2021年4月12日