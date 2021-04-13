余香凝與Super Girls為視障人士獻聲旁白　自覺難道高好緊張

撰文： 陳曉毅 最後更新日期： 2021-04-13 23:00

余香凝大肚亦出一份力。

余香凝（ Jennifer）、麥子樂以及Super Girls四位成員趙慧珊（Aka）、陳穎欣 （Yanny）、吳嘉熙 （Cheronna）和蔡明思 （ Jessica）早前獲香港電台邀請，為視障人士舉行的「聽出好戲勢」活動獻「聲」，於不同劇集中擔任口述影像員，用聲音將娛樂帶給一班視障人士。

為了擔任口述影像員，Jennifer事前特地到盲人輔導會學口述影像，首次接觸口述影像的她直言充滿難度，她說︰「之前去盲人輔導會學口述影像，因為疫情關係只係去上一堂，當時去試點樣形容圖案，然後身邊朋友去畫番圖案出來，但係已經覺得好難，你要講得好清楚，在有限時間去講，考驗你嘅表達能力和分析能力，同埋你對圖案嘅理解能力。」

趙慧珊亦有份配音。

Jennifer直言能為視障人士出力感到非常榮幸，早前她更示範即場為劇集口述旁白，她坦言緊張到爆，並透露難度非常高，她說︰「我要描述番發生緊咩事，有時自己講講下會講錯或者講錯咗個音，好彩係錄，如果要現場講的話，我要練好多次，同埋會好緊張。所以我好尊敬及多謝口述影像員，佢哋係義工，用空餘時間去睇好多次同一套戲，用好多時間去寫段稿，再重複練習。」

Super Girls４女齊集。

Yanny與Jessica及Cheronna更為口述影像與視障人士合作拍攝宣傳片，Yanny提到配旁白時被Jessica「分心」，她笑說︰「其中配音個套劇集係Jessica有份做，見到佢自己有少少興奮，但嗰套劇集情節係好緊張、好慘同好感動，所以好多時會走入呢個情緒，鼻都紅晒，就會提自己唔好呀，因為我要記住要繼續緊守呢個崗位，唔可以加太多自己情緒。」

Jessica則說︰「我睇住自己演劇集配旁白都會有少少分心，唔小心畀咗感情去讀，或者錯過咗段旁白，因為掛住睇自己套劇。」此外，Aka與Cheronna對於能夠幫到視障人士外又學到新技能，感到非常開心，直言相當有意義。而麥子樂則說︰「係好寶貴經驗，希望可以做多點為視障人士帶來娛樂嘅工作。」

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