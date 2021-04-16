律政強人︱楊卓娜戲外戲內都有愛　視兩位繼女如己出：好心痛佢哋

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-04-16 00:00

無綫（TVB）最近在翡翠台深宵時段重播廖啟智和方中信主演的《律政強人》，第16、17集劇情便講到「Michael」蔣志光因為腦癌藥物副作用導致視力模糊，誤入女廁而被遊蕩罪，「張強」方中信為其洗脫嫌疑後，未婚妻「Danielle」楊卓娜亦得知男方的病情，但她仍然不離不棄，決意下嫁男方。

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楊卓娜現實中亦是愛情行先，即使與燈箱大王楊志翹相愛十多年，2009年更誕下女兒楊舒然（豹豹），但兩人仍然未有註冊結婚，她上年接受《香港01》訪問時說：「我相信兩個人的關係多於一張紙，當然也是因為他給予我信心，當我有這信心時，那張紙只會是一個形式、法律文件。」

楊卓娜與燈箱大王楊志翹一家五口非常幸福快樂。（Instagram/@lennayeung）

楊志翹早年喪妻須獨力照顧兩名女兒，所以楊卓娜拍拖時期已經經常四人行，而誕下豹豹後亦順理成章成為三女之母，而她亦沒有偏心親生女兒，更視兩位繼女如己出，她說：「老公成日當啲女係仔咁訓練，烈日當空叫佢哋去游水，曬到炭咁，我見到真係好心痛。我有提議不如生個仔，但老公唔想。」

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