馮允謙新歌MV扮殭屍獵人　冷血追殺談善言：要諗啲好壞好衰嘅嘢

撰文： 陳曉毅 最後更新日期： 2021-04-20 22:00

寰亞唱作歌手馮允謙 (Jay Fung) 之前多首歌的 MV 都以太空未來世界為背景，特技效果非常突出，是以新歌《思念即地獄》MV 特別令人期待，因此唱片公司找來電影演員談善言及岑珈其演出，以配合MV 的吸血殭屍原素，而身份為殭屍獵人的Jay Fung 也手持一支古典手槍，配合一身深沉魅幻紳士造型參與演出，為了放低正氣形象投入角色，Jay Fung 更刻意全日不苟言笑「扮衰人」。

Jay 感覺好冷酷。

Jay Fung 說：「今次新歌《思念即地獄》Wyman 黃偉文寫嘅歌詞係講遠距離戀愛，而當中思念嘅痛苦令你感覺好似身處地獄咁，所以導演就提議用殭屍與人戀愛嚟表達果種遠距離。故事主要由談善言及岑珈其演出，我角色造型係一個殭屍獵人。其實開頭我有提出話想做吸血殭屍，但因為大家話我一向都好正氣好乖好紳士，冇說服力，所以我今日全日都唔敢笑，內心要不斷提醒自己諗啲好壞好衰嘅嘢，令到成個人感覺冷酷啲。」

不過Jay Fung 在現場最後關頭仍不時向導演爭取加戲，他説：「導演我拍對咀唱歌鏡頭時可唔可以特別啲？」導演陳偉武：「咁如果有時間就拍埋你吊威也飛嚟飛去啦，不過今日應該唔夠時間，下次啦。」