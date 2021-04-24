徐頴堃余潔滢拍網劇主題曲MV　廖子妤做幕後收生日驚喜勁感動

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-04-24 12:30

徐頴堃（Erica）早前獻身幕後，與本地年輕製作團隊合作，創作網劇《我在CoverDog的日子》，更找來同公司的余潔滢（Zoe）和張丹蕾（Dana）為其「處女作」演出。日前Erica與Zoe及Dana以70年代造型，於荃灣為Zoe「處女」填詞的網劇主題曲《戀愛攻防戰》拍攝MV。

徐頴堃日前與余潔滢和張丹蕾拍網劇《我在CoverDog的日子》主題曲《戀愛攻防戰》MV。

雖然Erica於網劇中未有出鏡，專注幕後工作，不過今次的MV拍攝，她終於「現身」，與Zoe及Dana連同CoverDog成員一起又唱又跳，她笑說︰「今次係叨佢哋光先可以上鏡，因為本身套劇冇份演做幕後，一齊跳舞唱歌都好好玩。」她還露透特地請了兩個排舞老師即場教她們跳舞︰「有慢舞同節奏快嘅舞，舞步都係keep住簡單，最緊要過氣氛開心。我對我哋全部都好有信心。」

首次為歌曲填詞的Zoe直言為該網劇獻出不少第一次，她說︰「除了人生首次為首歌填詞外，亦未試過70年代造型，自己都想電呢個髮型，依家興復古，不過眼捷毛就太大執太誇張。」Dana則說︰「眼捷毛真係好重，隻眼好似愈來愈細咁。」

三人以70年代復古造型亮相。

今次的MV還找來廖子妤（Fish）幫手，揸機、打燈、場務均見她的蹤影，Fish笑說︰「因為之前有同coverdog合作，拍攝MV，佢哋就問嚟唔嚟幫手。」Zoe直言事前不知道Fish在現場︰「之前知佢幫coverdog拍mv，拍得好靚，好想佢喺度。」二人還作狀「耍花槍」，Fish聞言︰「你愛我？」Zoe表示︰「係呀！我好愛你！」

廖子妤擔任MV幕後。

適逢拍攝MV當日，與Fish的生日相隔幾天，故眾人特地買了蛋糕為她慶祝，當Fish看到生日驚喜時，感動到差點喊，她表示︰「我差啲喊出嚟，好感動，疫情關係好多朋友都冇得見，冇諗過會有咁嘅驚喜出現，希望大家同我一齊玩，明年再同我慶祝生日。」至於生日願望，她直言︰「希望事業順利，大家身體健康，疫情快啲完結，我哋可以有多啲嘢做，恭喜發財。」