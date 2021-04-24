我的愛人︱8旬夫婦靠情趣維繫半世紀愛情　用咀嘴解決所有問題

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-24 20:00

愛情從來不簡單，在這個速食年代更難。身邊總有人抱怨，到了適婚年齡還找不到對象，每天打開交友App尋找對象，急趕地結識異性開始約會，卻省略了過程中的浪漫，一切來得快，但去得更快。現代人都會擔心在戀愛戰場上沒多少經驗，但老一輩的卻擔心不能用盡一輩子來愛身邊人。有幾多對能持續愛到幾多歲，愛情來到的時候，又是否真的能夠挽手歷盡在世間興衰？

來自美國的八旬夫婦David與Ginger。（劇照）

最近在Netflix上架的愛情紀錄片《我的愛人：六個真愛故事》（My love: Six Stories of True Love）去到美國、南韓、日本、西班牙等地，紀錄六對老夫老妻的生活點滴，跟觀眾分享橫跨半世紀的愛情故事。而其中一對來自美國的八旬夫婦David與Ginger，就教會我們保持甜蜜59年的愛情秘訣。

兩人結婚59年。（電視畫面）

很多人都說，性格迥異的人都會互相吸引。現年81歲的Ginger性格開朗，很喜歡Social，每次出席朋友聚會都會成為焦點，相反年紀大5年的David卻非常寡言務實，但Ginger卻愛上David的衝勁。兩人在鄉村農場舞會認識，David對Ginger一見鍾情，可惜Ginger當時卻被David的好友吸引著。後來David要到國民警衛隊從軍，期間寫了幾封信給Ginger，讓她留下深刻印象。在Ginger高中畢業的那一個晚上，David向她求婚，兩人至今相愛59年。

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這對老夫婦雖然結婚半世紀，但依然甚有情趣，除了去嘉年華約會，更趁着結婚周年紀念去Staycation開心一下。Ginger透露曾有人問過她婚姻長久的秘訣，她認為David跟自己在家中有著不同的角色：「我負責湊仔女，David負責經營農場，我覺得只要兩人能夠在一起的時光已經非常特別。」而David就表示相愛這麼多年來甚少吵架，仍對彼此非常好，維繫甜蜜婚姻的祕訣就是：「沒有大吼大叫，沒有互罵之類的，如果有意見不合，一兩天就會講開。抱抱她、親親她，就能解決很多問題！」

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Ginger與David知道自己年紀老邁，加上David的家族有遺傳性阿滋海默症，加上不想孩子們在面臨突發狀況下要做決定，故希望盡早為遺囑和火花作好準備。不過兩人表示離世後，並不會安葬於一起。Ginger希望骨灰跟父母放在一起，寓意回到人生的開端，而David就希望能夠將骨灰撒在家族農場旁的楓樹林的土地上。問到為何會有這個決定，Ginger笑着回答：「如果北風起，David的骨灰會隨風起揚來拜訪我。風吹反方向，我就會隨風去看他。」