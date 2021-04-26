鍾嘉欣新片展示廚藝教煲湯　自稱顧家好傳統：該要由個肚開始

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-26 20:30

鍾嘉欣出新片。（YouTube）

鍾嘉欣拍攝完TVB劇集《星空下的仁醫》後便回到加拿大相夫教子，同時嘉欣亦繼續兼顧自己的YouTube Channel，平均每一星期都保持出一條新影片。最新一條影片中，嘉欣表示結婚後變成一位家庭主婦，每天都會有一個煩惱，就係煮菜方面的煩惱，「好多時候我成日上網搵菜單我就覺得好複雜好難煮同埋好浪費時間，搞到我好大壓力，因為本身我結婚之後都唔係一個好叻煮餸嘅女仔，但我係一個好傳統嘅女仔，結婚之後我應該要照顧好屋企，所以第一件事應該要由個肚開始。」

啱啱學煮飯時候，嘉欣勁頭痛，成日唔知煮咩好。（YouTube）

接下來嘉欣會繼續拍攝教煮餸的影片，希望簡單、好食、健康，而今天嘉欣笑言教大家煮的便是「白菜菜乾蠔豉瘦肉湯」，首先要準備菜乾、白菜、瘦肉、紅蘿蔔、乾蠔豉、蜜棗、鴨腎、南北杏和果皮，嘉欣強調記得清洗好食材才好去用，加水然後用慢火煲兩小時，那便完成這一個簡單又方便的菜式。

短短兩天已有3萬多人觀看這段影片，大讚嘉欣生完兩個都這麼Fit，一定是平常喝了不少湯水，並留言寫道：「以為嘉欣係竹星女，原來都幾傳統，重成日煲中式老火湯比小朋友。」、「識得煮飯煲湯，老公仔女身心安康」、「唔錯呀我又學到野 教煲湯好呀」。

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