年幼時流落街頭被送往保良局　張瑪莉：我係不幸之中最幸運

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-29 08:30

張瑪莉表示喺保良局時雖然有過唔開心，但依然十分感恩。（影片截圖）

現年68歲嘅張瑪莉，年幼時因遭父母遺棄而過咗4年流落街頭嘅生活，直到10歲時喺社會福利署安排下送至保良局，到21歲去離開。她接受馬浚偉主持嘅《緣來自咖啡 2》訪問時，提到自己孤獨嘅童年，到後來如何與母情相遇並原諒對方，認為一切都是神嘅安排。「當時年紀細，個個都有爸爸媽媽，自己無，尤其見到啲父母送小朋友返學，第一個感覺唔係憎佢哋『有爸爸媽媽好巴閉咩』但係我覺得感恩，我十歲左右入保良局，我唔到孤獨，因為有5百幾個小朋友同我一齊住個個都有背景。」對於流落街頭的4年時間，張瑪莉表示當年屋企在頂樓，每次都要由天台爬落去，「但屋企啲門係鎖晒，所以即使爬到入去花園陽台都好，都係入唔到屋，整日都在街上有時兩三日無飯食、無得返學，住喺天棚、樓梯底。」

「我後來當然知係點解，但見返媽媽之後又無同佢計數，我覺得無咩必要。」（影片截圖）

張瑪莉認為自己係「咁多個不幸之中最幸運 」，因為胞弟、胞妹均已過世。「係曾經唔容易，但神會抹走你嘅眼淚，一切都會過去，同埋好多朋友見到我，都造而家Mary係開心過以前好多。」張瑪莉又話自己喺保良局時，由於無父母簽紙，所以她不能被領養、甚至錯過了去日本的機會，令她因而十分憎恨父母。「我如果冇機會做媽媽可能唔明做媽媽的感覺，送佢哋去外國讀書時喺機場好唔捨得，於是就開始諗我媽媽，然後祈禱求神讓我放下她，之後再祈禱時，已經係媽媽回來香港搵我。我望住佢一頭白髮 ，佢話我知喺台灣兩三日無飯食喺公園瞓，然後係教會啲人照顧佢，佢76歲成為基督徒，我同佢都有10年時間。」

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