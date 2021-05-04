好聲好戲｜馮盈盈配音演技大爆發聲淚俱下　汪明荃都受感動讚好

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-05 12:30

無綫新節目《好聲好戲》真人騷昨晚播出了第一集，第一組比賽由汪明荃、劉江、陳欣擔任主席評判，聯同專業配音員為四位參賽者評分。參賽者之一的馮盈盈 (Crystal) 為《宮心計》入面飾演三好的小演員配音兼唱歌，全程聲淚俱下，演繹得真摯自然，完全是演技大爆發，表現獲得一致好評，汪明荃也讚她說：「似細佬仔聲，ok吖我覺得。」令她大為感覺，即使配完音仍止不住淚水，更喊到假眼睫毛都甩掉了。不少網民都睇好她有機會勝出。

Crystal係參賽者之一。(馮盈盈ig)

Crystal亦有於她的IＧ出post，分享她當日在配音室入面配音的情況，並發長文抒發感受。片中的她喊得相當淒涼，令人動容。她留言表示：「說起 馮盈盈 這三個字。我聽過有人的即時反應是：『睇佢主持 做綜藝節目就多喇，唔太覺得佢識做戲。』，『FYY呀嘛 佢唔出聲好好多』。很感激 大家一有留意我的演出，並願意給我最中肯的意見，我是有聽到 並放在心內，持續為此努力改進 ......如果你有因我今晚的表現而感動過一刻，那我在這小房間內，在鏡頭背後付出的一切就已經值得，衷心多謝你收看。 」

點擊睇Crystal的聲音演出以及她的IG post全文：