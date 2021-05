明天(9/5)是母親節,近日鬧出被逼遷風波的韓君婷在IG貼出亡母生前的跳舞短片並寫着:「母親節 Weekend 快樂。Happy Mother's Day Weekend to my beautiful girl. You may be dancing in heaven now but I always miss your beautiful energy and smile.(母親節快樂,你現在或許在天堂跳舞,但我總是懷念你的活力以及美麗笑容。)」片中,韓媽媽舞步輕盈,簡單的舞步卻跳得很快樂。她於2018年6月病逝,生前經常與囡囡韓君婷結伴出遊,兩母女猶如餅印一樣,相信感情非常要好。