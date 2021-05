撰文: 邱愛霖 最後更新日期: 2021-05-14 03:23

《ERROR自肥企画》昨晚(13日)播出最新一集,節目組今次決定要展現ERROR國際化一面,肥仔、Dee、保錡、193(郭嘉駿)分別化身為外國人Fatfolk(肥福)、Deecapio(弟卡比奧)、Polansiki(保蘭斯錡)、Three(費爾),四子堅持用港式英文介紹港九新界,模仿Backstreet Boys投入演唱洋溢港式風情的《I Want It That Way》,十分爆笑。

節目組又邀來七仙羽師傅(七師傅)孖肥仔和Dee一齊晚上抵新界靈探,期間肥仔被迫親身行落池塘感受靈體,卻疑似不幸被靈體拉進水裡導致受傷,最後更要終止拍攝,搞笑又驚嚇。

點擊看肥仔被迫靈探搞笑又恐怖一幕:

再睇ERROR版本的《I Want It That Way》MV截圖: