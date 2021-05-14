細貓爆喊指想放棄唱歌　好友Jeremy出Po打氣：你很優秀要堅持下去

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-05-14 21:30

ViuTV選秀節目《全民造星》十強之一的應智越（細貓）昨晚（13/5）作客陳志雲網台節目《Stephen．傾》，期間他談及四歲時父親已過身，由媽媽獨力撫養自己和哥哥。細貓提到家人為他的事業感到擔心，之後再講到曾勸MIRROR的Jeremy不要放棄時一度泣不成聲。

ViuTV選秀節目《全民造星》十強之一的應智越（細貓）昨晚（13/5）作客陳志雲網台節目《Stephen．傾》。（影片截圖）

MIRROR一連六場的演唱會大獲好評，細貓哽咽說最開心是看到Jeremy有自己的舞台：「好大感受係睇到Jeremy表演，好戥佢開心。當初《造星》時佢想放棄，我話佢一定得，見到佢有自己舞台覺得好開心。戥呢個朋友開心，我嗰時同佢講一定唔可以放棄，同花姐講一定要簽Jeremy。」當他提到自己亦想過放棄唱歌時忍不住爆喊，志雲鼓勵細貓並叫他應對自己說聲「不要放棄」時，細貓再次情緒激動低頭啜泣說：「叫自己唔好放棄好難」。

點撃睇細貓受訪情況：

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曾被推舉為MIRROR第13位成員的細貓因當時有合約在身，加上不想以男團身份出道而未有加入MIRROR。志雲問細貓有沒有想過「早知我都留喺度」時，他感嘆說：「冇得後悔，始終合約在身，嗰樣係最大因素。其實冇得怨亦冇得後悔，冇當初呢份合約，冇機會玩《偶像練習生》，可能花姐都未必畀我玩《全民造星》，全部都是連鎖反應。」訪問出街後，Jeremy亦有在IG為好友打氣：「我想告訴你，你也要堅持下去。你也很優秀，你也可以成為你想成為的人。我們一起繼續努力好嗎？我們都是努力和幸運的孩子」。

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