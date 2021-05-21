妻子的浪漫旅行5|林峯老婆張馨月起床真樣曝光　太太團素顏好驚喜

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-05-21 21:00

內地真人騷《妻子的浪漫旅行5》，顧名思義，由一班明星藝人太太組團去旅行，但觀眾最有興趣當然是妻子們講老公的是是非非，而今集看點就落在前體操運動員周捷身上，她大爆丈夫婦鄒凱婚前有女性致電糾纏，要她出馬收拾，讓成班太太聽到嘩嘩聲，由於是睡前聊天，她們亦換上睡衣素顏上陣，估不到42歲的劉濤皮膚相當白滑，至於哪一位女星最驚嚇？下文為大家揭曉。

節目安排明星太太睡前宵夜聊天，但素顏才是焦點。（影片截圖）

最新一集的《妻子5》，一班明星太太會有睡前聊天宵夜環節，太太們有蔣勤勤、秦海璐、周捷，主持則有劉濤、張翰和吳宣儀，而林峯太太張馨月因為感冒在房間休息，而她們的話題圍繞丈夫有否被女性糾纏，但觀眾的焦點，卻落在一班太太的素顏之上，蔣勤勤、秦海璐已經過了40歲，外貌跟年齡相符，最讓人意想不到是42歲的劉濤，皮膚竟然十分滑溜，最年輕只得26歲的吳宣儀，真面目卻是膚色暗啞，顯得又殘又倦，一臉憔悴。之後鏡頭影到在房休息的張馨月，剛起床也是漂亮可人，皮膚白滑，充滿少女感，在眾女星之中，張馨月確是保養得宜。

26歲的吳宣儀，素顏樣好驚嚇。（影片截圖）

下圖有明星太太睡前素顏樣：

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同場加映游嘉欣出海靚相：