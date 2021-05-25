吳卓羲經典歌《別怪他》16周年 渴望再出劇集歌：一路等緊鄧智偉

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-05-25 19:23

黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、王浩信，胡定欣等演員今日（25/5）齊集中環出席邵氏網劇《廉政狙擊》開鏡拜神儀式。（陳順禎攝）

黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、王浩信，胡定欣等演員今日（25/5）齊集中環出席邵氏網劇《廉政狙擊》開鏡拜神儀式。劇中，Bosco飾演廉政公署人員而卓羲則是與他對立的富二代，卓羲接受《香港01》訪問時笑言：「佢（Bosco）就係廉政狙擊我。」

Bosco飾演廉政公署人員而卓羲則是與他對立的富二代。（陳順禎攝）

見到吳卓羲，總會令人想起16年前唱到街知巷聞的劇集《酒店風雲》片尾曲《別怪他》，回想起當時的錄音情況，卓羲坦言非常緊張亦渴望有機會再唱劇集歌：「我一路等緊鄧智偉，當年同唱片大監製鄧智偉第一次合作，好緊張。不過佢好好，第一次錄就畀啲輕鬆啲嘅先，因為一崩緊就錄唔到。希望有機會可以再唱，如果呢個訪問可以畀到樂小姐令我哋有機會再唱，我唔介意唱片尾，佢（Bosco）唱主題。」

見到吳卓羲，總會令人想起16年前唱到街知巷聞的劇集《酒店風雲》片尾曲《別怪他》。（陳順禎攝）

身旁的Bosco亦憶起第一次錄歌的情況，他的第一首作品是卡通片《Keroro軍曹》主題曲：「我錄嘅第一首歌係兒歌，都係鄧智偉㗎，係《Keroro》。（卓羲：我係《日式麵包王。）當時有錄音室恐懼症，好靜又唔知點咁。我平時揸住Mic Stand唱歌又好少少，終於佢（鄧智偉）攞支卓球Cue棍扮Mic Stand等我冇咁緊張。」卓羲隨即搞笑說：「咁去地鐵錄都得喇。」