靚媽圍爐｜楊秀惠湊女似傾生意　講道理當氹咗：你喊都冇用㗎

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-31 12:00

由孫慧雪、張美妮以及關心妍主持的YouTube節目《靚媽圍爐》近日大受港媽歡迎，觀眾除了能夠在節目中獲得不少星級靚媽的育兒資訊之外，亦聽到三人不少誇張的經歷，獲益良多。最新一集《靚媽圍爐》更找來女強人楊秀惠做嘉賓大談香港小朋友的教育制度，更令楊秀惠嚇得一額汗！

楊秀惠嚇到滴晒汗。（截圖）

四位靚媽今集談嬰幼兒教育談得非常激動，例如怎樣在小孩出世第一天就要向學校報名、Playgroup等足大半年仍然要輪候等等，當中自認加入10個「媽媽Group」的孫慧雪就笑言：「有一間都幾出名嘅，我個仔七個月嘅時候就打電話去報，嗰邊就同我講：『你做媽咪做到你咁冇計劃嘅？』咁不如你幫佢另謀打算啦，因為我哋間學校唔會有人退返個學位出嚟。」

說畢，楊秀惠即時崩潰「O曬嘴」：「我決定由我BB開始睇我自己個創業頻道，我就教佢做生意，由細個開始做，咁係咪會快啲？」在傍的關心妍笑問是否要女兒繼續升學，秀惠亦笑言同意。

直接學阿媽做女強人好過啦！（截圖）

不過事實上，楊秀惠與女兒的相處亦似足上司與下屬，笑言自己在瘋狂工作的同時，亦要一直將女兒抱在懷中，即使哄女兒時亦似足「講數」：「我會同佢講，你唔使喊住，你要飲奶之嘛，而家沖緊，你睇吓，沖緊囉！然後佢一路喊，我就衝過去（手持奶樽），睇吓，之後攞支奶畀佢，我同佢講你喊都冇用㗎，咪沖緊囉！」她更表示會向女兒報告自己的時間表，視她為一個懂事的成年人，果然有女強人的風範！

秀惠邊傾生意傾湊女，真係內外都係女強人！（截圖）

睇埋楊秀惠與女兒的靚相：

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